FETÖ'nün Antalya emniyeti sözde sorumlusuna 8 yıl 9 ay hapis cezası

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Antalya'da FETÖ/PDY terör örgütünün sözde emniyet mahrem sorumlusu olan sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Antalya 9. Ağır Mahkemesi tarafından yargılanan FETÖ'nün sözde emniyet mahrem sorumlusu olan eski öğretmen E.E., 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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