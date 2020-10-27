'Emniyet imamı' öğretmene, 8 yıl 9 ay hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan 'emniyet imamı' öğretmen E.E., 8 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanan öğretmen sanık E.E., hakkındaki suçlamaları reddetti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık E.E.'yi 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-10-27 16:32:49
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