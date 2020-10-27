Cumhuriyet Bayramı tatili, Antalya'da turizmi hareketlendirdi



Mithat ABAKANBurcu MUTLU/MANAVGATALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'da 29 Ekim'le birlikte oluşabilecek 4,5 günlük tatil fırsatı turizmcilerin beklentilerini artırdı. Sezonun sona ermesiyle tesislerini kapatmaya hazırlanan turizmciler bu kararlarını ertelediklerini belirterek, 29 Ekim'de iç turizmde hareketlilik beklediklerini söyledi.

Cumhuriyet'in 97'nci yıl dönümünü dolayısıyla 28 Ekim Çarşamba yarım gün mesaiyle başlayıp, hafta sonunun eklenmesiyle 4,5 günlük bir tatil dönemi oluştu. Bu dönemi değerlendirmek isteyen yerli tatilciler ise turizm bölgesi Antalya'da açık olan otellerde rezervasyona yöneldi. Bölge turizmcileri için bu kısa tatil dönemi beklentileri artırdı. Sezonun sona ermesi nedeniyle tesislerini kapatmaya hazırlanan bazı turizmciler bu süreci Cumhuriyet Bayramı tatili sonrasına ertelemeye karar verdi.

'2020 BÜTÜN DÜNYADA ÇOK ZORDU'

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar Barut, 2020 yılının turizm sektörü için sadece Türkiye'de değil bütün dünyada çok zor geçtiğini belirterek, "Turizm sektörü olarak bu sene sıkıntılı bir yıl geçiriyoruz, otellerimizin bir çoğu açılmadı. Açık olan tesislerde ilk temmuzağustos aylarında İngiltere pazarının olması, Rusya, Ukrayna ve bir miktar da Avrupa'dan da gelen misafirlerle, beklemediğimiz halde bir miktar turist ağırladık. Yıl sonunda Antalya'da inşallah 4 milyon turiste ulaşırız" dedi.

'RUSYA VE UKRAYNA HAREKETLİLİĞİ'

Manavgat Side bölgesinde de otellerin bir çoğunun açılmadığını, açık olan otellerde ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı Covid-19 kuralları çerçevesinde misafirleri ağırladıklarını söyleyen MASTOB Başkanı Cengiz Haydar Barut, "Son günlerde Manavgat Side bölgesinde Rus ve Ukrayna pazarından bir hareketlilik var. Bunun devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

'29 EKİM İÇ PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ'

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın normal zamanda turizm sektörü açısından özellikle iç pazar için önemli bir ivmelenme olabileceğini ancak Covid-19 nedeniyle vatandaşların tedirginlik yaşadığını aktaran Cengiz Haydar Barut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Burada da iç piyasada az da olsa bir hareketlilik olduğunu görüyoruz. Son günlerde artan vaka sayıları da hareketliliğin artmasını engelliyor. Misafirlerimiz tedirgin olarak geliyor. Açık olan ve güvenli turizm sertifikası almış olan tesislerde mutlu bir şekilde tatillerini geçirebilirler. 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de tam gün cuma gününün araya girmesi ve ardından gelen hafta sonu nedeniyle az da olsa bölgemizde iç turizm hareketi oluştu."

'GEÇTİĞİMİZ YILLARA ORANLA DAHA İYİ OLMASINI BEKLİYORUZ'

Alanyalı turizmci Suat Çavuşoğlu da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla oluşabilecek 4,5 günlük tatil ortamının birçok yerli turist için fırsatı olabileceğini söyledi. Bu dönemde genellikle son dakika girişleri olmasını beklediklerini aktaran Çavuşoğlu, "Biz özellikle son birkaç yıldır tatile aç bir ülkeyiz. Tatili seviyoruz, özellikle bunu pandemi olayında gördük. Yurt dışından otellerimiz dolmadığından, yoğun bir şekilde Türk müşterilerimizi ağırladık. Bizim tahminlerimiz geç rezervasyon olacak ama özellikle belirli bölgelerde yerli misafirlerimiz 29 Ekim tatilini değerlendirecektir. Alanya'da açık olan oteller, malum birçok otel 29 Ekim sonrası sezonu kapatacak. Ama tabii ki 29 Ekim ne denli kutlanacak otoritenin halka ne vereceği önemli. Onları otellerden nasıl alacağı önemli. Ama Türkiye geneline baktığınız zaman belirli destinasyonlarda bir gelenek haline gelmiş ve bu geleneği o destinasyonlarımızda yaşatıyorlar. Aslında bizim de Alanya'da bu tür organizasyonları yapmamız gerekiyor. Alanya'da çok otelimiz, çok yatağımız var. Aktiviteleri fazlalaştırmamız gerekiyor ama tahmin ediyorum güzel bir 29 Ekim olacaktır, bu bizim için çok önemli, 97'nci yılımızı kutlayacağız. Açık olan otellerimizle güzel bir 29 Ekim geçireceğiz. Şu an rezervasyonlarımız rutin olarak devam ediyor. Yani şu ana kadar gelmiş olan, gerek telefonla gerekse internet üzerinden rezervasyon yapan insanlarımız geliyor. Bir de malumunuz çocuklarımız uzaktan eğitim aldıklarından dolayı ailelerde de bir rahatlık var. Tahminimiz geçtiğimiz yıllara oranda daha iyi olacak" dedi.

'GENELLİKLE KAPIDAN GEÇEN MİSAFİRLER GELECEKTİR'

Genellikle yerli turistlerin son dakika rezervasyonları veya bölgeye geldiklerinde otele direkt giriş yapmayı tercih ettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Genellikle bizim ananemiz o. Ama yerli tur operatörlerimiz yoğun bir şekilde misafirlerimizi erken rezervasyona yönlendiriyor. Genellikle sezon sonu bilinçli misafirler seyahat ediyor, yoğun olmadığından ve düşük sezon olduğundan dolayı bizim beklentimiz yine kapı müşteri diye adlandırdığımız kapıdan geçen müşterilerimiz olacak. Özellikle Eylül'ün ikinci yarısı itibarıyla görmüş olduğumuz müşteri portföyü. Bunu yine göreceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKANBurcu MUTLU

2020-10-27 16:38:56



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