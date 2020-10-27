Elektrik panosundaki patlama anı kamerada



Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesindeki pazar yerinde, kaldırım üzerinde bulunan elektrik panosunda patlama meydana geldi. 2 araçta maddi hasara yol açan patlama anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'ne kurulan semt pazarı içerisinde, kaldırım üzerinde bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle gürültüyle patlayıp, alev aldı. Etraftakilerin kısa sürede müdahale edip söndürdüğü yangında, pano kullanılamaz hale gelirken, panonun yanındaki pazarcı esnafına ait 2 araçta da hasar oluştu.

Elektrik dağıtım şirketi görevlileri bölgeye gelerek panoya müdahalede bulundu. Yetkililer kısa sürede arızanın giderilip, sokağa elektrik verileceğini söyledi.

'BİR ANDA PATLADI, ÇOK KORKTUK'

Bölge esnafından Şaban Aksoy, "Birden patlama oldu. Önce ne olduğunu anlayamadık. Ama panonun alev alması ile yandığını gördük. O bölgenin elektrik akımı kesildi. Pazarcı esnafımız patlamayla birlikte korkulu anlar yaşadı" dedi.

Pazarcı Süleyman Çam da "Pazar yerinde büyük bir patlama sesi geldi. Esnaf çok korktu. Kaldırımda bulunan elektrik panosu kendiliğinden patladı" diye konuştu.

Öte yandan panonun patlama anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-10-27 17:21:14



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