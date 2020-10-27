Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 1 tutuklama

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Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün çökertilmesine yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 6 günlük çalışmada 15 şahıs hakkında işlem yapılırken, 5 şahıs alınan ifadelerinin ardından ilgili savcılık talimatları doğrultusunda serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 6 şüpheliden 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklandı.

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