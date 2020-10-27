Depoda çıkan yangına bahçe hortumuyla müdahale ettiler



Adem AKALAN/ANTALYA (DHA)ANTALYA´nın en işlek caddelerinden Güllük'teki bir iş yerine ait depoda çıkan yangına, vatandaşlar, bahçe sulama hortumuyla müdahele etti. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangın kontol altına alınırken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinin en işlek caddelerinden Güllük'teki bir iş yerine ait depoda çıktı. Depodan duman çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alevler, depo içerisinde bulunan koltuk ve ahşap masalara sıçradı. Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelene kadar yangın tüpleri ve hortumlarla yangını söndürmeye çalıştı. Bir süre sonra bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü.

Yangını gören vatandaşlardan Aylin Bulut, "Büyük ihtimalle kablolar yandı ve yangına neden oldu. İtfaiyeyi aradık, onlar da gelip yangını söndürdü. Vatandaşlar da itfaiye ekipleri gelene kadar elinden geldiği kadar hortumlarla söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadılar" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2020-10-27 19:39:15



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