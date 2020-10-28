Ukraynalı abla, doktor kardeşine can oldu



Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)UKRAYNALI Svetlana Buçko (55), lösemi hastası doktor kardeşi Oksana Hodakowska'ya (49), iliğiyle can oldu. Antalya'da gerçekleştirilen kemik iliği nakliyle hayata yeniden merhaba diyen Oksana Hodakowska, kendisine can olan ablasına ömür boyu minnettar olacağını söyledi.

Ukrayna'da yaşayan Endokrinoloji Uzmanı Dr. Oksana Hodakowska, ateş ve kemik ağrıları şikayetiyle başvurduğu hastanede akut myeloblastik lösemi olduğunu öğrenince şoke oldu. O güne kadar kendini hiç hasta hissetmeyen Dr. Hodakowska'ya kemik iliği nakli olması gerektiği söylendi. Nakil olabileceği hastanelerle ilgili araştırma yapan Dr. Hodakowska, bir yakınının önerisiyle Antalya'daki doktorlara ulaştı.

Kendisine kemik iliği verebileceğini söyleyen ablası Svetlana Buçko ile birlikte Antalya'daki özel bir hastaneye başvuran Dr. Oksana Hodakowska, Prof. Dr. Rahşan Yıldırım, Prof. Dr. Bülent Eser ve Uzman Dr. Okan Yayar tarafından muayene edildi. Kemik iliği nakline karar verilen Ukraynalı doktora, ablasından nakil yapıldı. Nakilden bir ay sonra taburcu edilen Oksana Hodakowska, kendini çok sağlıklı hissettiğini belirterek, ablasına ve doktorlarına teşekkür etti.

'NAKİLDEN 30 GÜN GEÇTİ VE HASTAMIZ GAYET İYİ'

Hastanın tedavi sürecini anlatan Prof. Dr. Rahşan Yıldırım, Endokrinoloji Uzmanı Dr. Oksana Hodakowska'nın yapılan tetkiklerinde akut myeloblastik lösemi tanısı konulduğunu ve kemik iliği naklinden önce bir ay ilaç tedavisi uygulandığını söyledi. İlaç tedavisinin ardından hastanın kan değerlerinin düzelmesi ve hastalıkla ilgili semptomların azalması üzerine Ukraynalı hastaya ablası Svetlana Buçko'dan kemik iliği nakli yapıldığını belirten Prof. Dr. Rahşam Yıldırım, "Nakilden 30 gün geçti. Şu anda hastamız gayet iyi. İlaç tedavisi devam ediyor. 5 ay daha kontrol altında olacak" dedi.

'AĞIR BİR TEDAVİYDİ AMA DOKTORLARIM SAYESİNDE ATLATTIM'

Hastalığının belirtilerinin sadece ateş ve kemik ağrısı olduğunu söyleyen Dr. Oksana Hodakowska, akut myeloblastik lösemi olduğunu öğrendiğinde şoke olduğunu söyledi. Kemik iliği nakli yapılması gerektiği söylenince araştırma yapmaya başladığını belirten Dr. Hodakowska, "Ukrayna'da bir tanıdığım Antalya'da kemik iliği nakli olmuştu. Onunla konuştum ve Antalya'ya gelmeye karar verdim. Doktorlar önce kemoterapi sonra nakil olacağımı söyledi. Ağır bir tedaviydi. Ama doktorlarım sayesinde bunu atlattım. Artık çok iyiyim. Kendimi hasta hissetmiyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Ablama teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Svetlana Buçko da kardeşine yeni hayat verdiği için çok mutlu olduğunu belirterek, doktorlara ve hastane çalışanlarına teşekkür etti. DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Selma KUNAR

2020-10-28 08:07:53



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