Arazi araçlarıyla plaja girip, şezlong ve güneşlikleri kırdılar



Ahmet ACAR/ DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesinde gece yarısı araç girişinin yasak olduğu plaja arazi aracıyla giren kimliği belirsiz kişiler, plajda bulunan malzemeleri kırdı.

Olay, Demre'nin ince kumlarıyla ünlü Sülüklü Plajı'nda meydana geldi. Saat 01.00'den sonra işletmelerin kapanmasının ardından, kimliği belirsiz kişi veya kişiler arazi araçları ile plaja girdi. Plajda tur atan kişiler, Volkan Kocakaya´nın işlettiği kafeye ait şezlong ve güneşlik gibi malzemeleri kırdı. Malzemelerin çoğu kullanılmaz hale geldi.

İşletme sahibi Volkan Kocakaya, "Gece 01.00'den sonra eve gittim. Sabah geldim. Her yer savaş alanına dönmüş. Sahildeki plaj malzemelerimin büyük bölümü, sahilde tur atan arazi araçları tarafından paramparça edilmiş. Benim hiç kimseyle sorunum yok. Bu kendini bilmezlerin işi" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2020-10-28 10:30:39



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