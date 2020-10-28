Antalya'da gün batımı güzelliği

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da gün batımı sırasında güneşin Beydağları arkasında kaybolma anı görsel şölen oluşturdu.
Kent merkezinde akşam saatlerinde kentin üzerine çöken nem bulutları nedeniyle güneşin batışı çıplak gözle izlenebildi. Güneşin yaklaşık 20 dakika süren Beydağları arkasında kaybolması ise görsel şölen oluşturdu.
Gün batımı sırasında güneşin manzarası görenleri hayran bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-10-28 10:32:50
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