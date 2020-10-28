Seyir halindeki kasksız motosikletli, elindeki içki dolu bardağı kameraya gösterdi



Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, elinde içki dolu bardakla seyir halinde olan, kasksız motosiklet sürücüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı. Motosikletli, görüntü çektiğini anladığı kadının kamerasına gülerek, bardağı gösterdi.

Muratpaşa ilçesinde trafik yoğunluğuyla bilinen Gazi Bulvarı'nda motosiklet sürücüsü, elinde içki dolu bardakla yola çıktı. Başında kaskı da takılı olmayan sürücü, tek eliyle motosikleti kullanırken diğer eliyle de içki dolu bardağı tuttu. Yoldan araçlarıyla geçenler, elinde içki bardağı ile giden motosiklet sürücüsünü görünce tepki gösterdi. Bu sırada görüntü çeken, bir araçtaki kadın yolcu, şaşkınlık içinde "Allah'ım" derken, kasksız sürücü de motosikletinden kadının kamerasına gülerek, bardağı gösterdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2020-10-28 10:32:11



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