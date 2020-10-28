Dalgıçlara yunus sürprizi



Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Demre ilçesinde avukat ve profesyonel dalgıç İlhan Nuri Ertaş, arkadaşlarıyla dalış için gittiği Muğla'dan tekneyle dönerken, yunus sürpriziyle karşılaştı. Ertaş ve arkadaşlarının bulunduğu teknenin yanında yüzen yunuslar, sudaki hareketleriyle ilgi çekti.

Demre'de serbest avukat, aynı zamanda profesyonel dalgıç İlhan Nuri Ertaş, bir grup arkadaşıyla Muğla'nın dünyaca ünlü dalış ve tatil merkezi Gökova'ya bir haftalık dalışa gitti. Avukat Ertaş ve arkadaşları tekneyle dalış dönüşü Gökova'nın Palamutbükü ve Mersinli koylarında yunuslarla karşılaştı. Bir süre tekneye eşlik eden yunusların gösterisi Ertaş'ın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yunusların hızla seyreden teknenin ön kısmında zaman zaman suda zıplayıp, eşlik ettiği anlar yer aldı.

İlhan Nuri Ertaş, "Bir anda aralıklarla bize eşlik etti yunuslar. 5 yunus saydık. Dansları ile bizi etkilediler. Kısa süre sonra da kayboldular. O anı izlemek ve görüntülemek çok güzeldi" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2020-10-28 10:34:57



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