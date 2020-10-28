Oğulları öldürülen çift: Evladımız gitmiş, idam edilse ne yazar



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da biri yeğeni 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan İsmail Yılmaz (66) hakkında 4 kez ömür boyu hapis cezası istendi. Yılmaz'ın öldürdüğü aynı adı taşıyan yeğeni İsmail Yılmaz'ın anne ve babası, "Evladımız gitmiş. İdam edilse ne yazar? Yürek acısı dinmez" dedi.

Olay, 17 Ağustos sabahı Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi Yenimahalle mevkisinde meydana geldi. İsmail Yılmaz, bitişik evde yaşayan, aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık bulunan yeğeni İsmail Yılmaz'ın evinin önüne gitti. Amca Yılmaz, kendisiyle aynı adı taşıyan yeğenine, aracına bindiği sırada av tüfeğiyle ateş etti. Yeğen Yılmaz aracından inip, kaçmaya çalışırken amca Yılmaz, tüfeği art arda ateşledi. İsmail Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. İsmail Yılmaz, silah sesini duyup evden çıkan yengesi Şerife Yılmaz ile yeğeninin eşi Zahide Yılmaz'a da ateş açtı. Şerife Yılmaz göğsünden, gelini Zahide Yılmaz ise ellerinden vurularak, yaralandı. Tüfekle çevreye rasgele ateş eden İsmail Yılmaz, yakındaki bir serada çalışan Veli Uyan'ı (33) da vurup, öldürdü. İsmail Yılmaz, bir marketten aldığı dondurmayı yedikten sonra Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, teslim oldu.

İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, İsmail Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaralı Şerife Yılmaz Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınırken, Zahide Yılmaz'ın tedavisi olay yerinde yapıldı. İsmail Yılmaz'ın rasgele çevreye açtığı ateş nedeniyle, olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki bir evde yaşayan Tuğba Avcı adlı genç kızın da yaralandığı ortaya çıktı. Avcı da hastanede tedaviye alındı.

Olay yerinde yapılan incelemede, 20'den fazla boş kovan bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Yılmaz, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Hakkında hazırlanan ve Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, İsmail Yılmaz hakkında 4 kez ömür boyu hapis cezası istendi. Yılmaz'ın 'kasten yaralama' suçundan da cezalandırılması talep edildi.

'SENİ DE ÖLDÜREYİM' DİYEREK BANA DA SIKTI

Tutukul sanık İsmail Yılmaz, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanık Yılmaz duruşmaya SEGBİS ile katılırken, şikayetçiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Oğlu öldürülen Şerife Yılmaz, duruşmada şikayetçi sıfatıyla verdiği ifadesinde, "Aramızda miras veya başka bir konuda dava yoktu. Oğluma otomobil almıştık. Eşimin kardeşi olan sanığın oğlu bu durumu çok kıskandı.Tamamen şahsi kıskançlıktan kaynaklandı. Olay sabahı üç el silah sesi duydum. Ne oluyor diye baktığımda sanık bana küfür ederek, 'Seni de öldüreyim' diyerek bana da sıktı. Yaralı olarak kaçtım. Peşimden de ateş etti. Meğerse bana sıkmadan önce oğlumu da vurmuş. Beni de öldürmek istedi ama başaramadı. Ben yoğun bakımda yattım ve oğlumun öldüğünü orada öğrendim" dedi.

Ölen İsmail Yılmaz'ın eşi Zahide Yılmaz ise eşinin işe gitmek üzere evden çıktığını belirterek, "Kısa süre sonra silah sesi duydum. Pencereden baktığımda eşim yerde yatıyordu. 'Amca yapma etme' diye yalvardım. Sonra bana ve evime ateş etti. Ellerimden saçma taneleri ile yaralandım ve içeriye kaçtım" diye konuştu.

Tanık Samire Hasan ise tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde, öldürülen Veli Uyan'ın yanında 3 yıldır çalıştığını ifade ederek, "Sanık silahla geldiğinde Veli arabadaydı. Bir kez otomobilin kapısına doğru ateş etti. Veli arabadan indi ve kaçmaya çalışırken sanık sırtından vurdu, sonrasında kaçtı. Ben ambulansı aradım ancak anlatamadım. Sonrasında otomobille hastaneye götürdüm" dedi.

Tanık Muhammet El İbrahim de 08.00-08.30 saatleri arasında evinde otururken 4 kez silah sesi duyduğunu belirterek, "Sanık Veli'yi vurmuştu. Diğer tanık Samire Hasan ile birlikte Veli Uyan'ı otomobile bindirerek hastaneye götürdük. Veli yolda yaşıyordu. Hastanenin acil servisinde vefat etti" diye konuştu.

4 KEZ MÜEBBET İSTENDİ

Mahkeme savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. İddianame doğrultusunda mütalaa veren savcı, İsmail Yılmaz ve Veli Uyan'ı öldürmekten, Zahide ve Şerife Yılmaz'ı da 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 4'er kez ömür boyu hapis cezası istedi. Savcı ayrıca Tuğba Avcı'ya yönelik eyleminden dolayı da sanığın 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için süre isterken, duruşma karar verilmek üzere ertelendi.

ÖLDÜREN KARDEŞİ, ÖLEN OĞLU

Duruşma sırasında fenalaşan ve eşi tarafından dışarıya çıkarılan anne Şerife Yılmaz, adliye koridorunda eşi Ali yılmaz ile gazetecilere açıklama yaptı. Ali Yılmaz, öldürenin kardeşi, ölenin oğlu olduğunu belirterek, "Bu acıyı Rabbim kimseye vermesin" derken, anne Şerife Yılmaz acısının tarifsiz olduğunu ifade etti. Avukatların sanık için savcının 4 kez ömür boyu hapis cezası istediğini söylemesi üzerine acılı anne-baba, "Evladımız gitmiş. İdam edilse ne yazar? Yürek acısı dinmez" karşılığını verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-10-28 10:39:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.