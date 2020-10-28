Oğulları öldürülen çift: Evladımız gitmiş, idam edilse ne yazar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oğulları öldürülen çift: Evladımız gitmiş, idam edilse ne yazar

DHA

Oğulları öldürülen çift: Evladımız gitmiş, idam edilse ne yazar


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da biri yeğeni 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan İsmail Yılmaz (66) hakkında 4 kez ömür boyu hapis cezası istendi. Yılmaz'ın öldürdüğü aynı adı taşıyan yeğeni İsmail Yılmaz'ın anne ve babası, "Evladımız gitmiş. İdam edilse ne yazar? Yürek acısı dinmez" dedi.
Olay, 17 Ağustos sabahı Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi Yenimahalle mevkisinde meydana geldi. İsmail Yılmaz, bitişik evde yaşayan, aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık bulunan yeğeni İsmail Yılmaz'ın evinin önüne gitti. Amca Yılmaz, kendisiyle aynı adı taşıyan yeğenine, aracına bindiği sırada av tüfeğiyle ateş etti. Yeğen Yılmaz aracından inip, kaçmaya çalışırken amca Yılmaz, tüfeği art arda ateşledi. İsmail Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. İsmail Yılmaz, silah sesini duyup evden çıkan yengesi Şerife Yılmaz ile yeğeninin eşi Zahide Yılmaz'a da ateş açtı. Şerife Yılmaz göğsünden, gelini Zahide Yılmaz ise ellerinden vurularak, yaralandı. Tüfekle çevreye rasgele ateş eden İsmail Yılmaz, yakındaki bir serada çalışan Veli Uyan'ı (33) da vurup, öldürdü. İsmail Yılmaz, bir marketten aldığı dondurmayı yedikten sonra Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, teslim oldu.
İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, İsmail Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaralı Şerife Yılmaz Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınırken, Zahide Yılmaz'ın tedavisi olay yerinde yapıldı. İsmail Yılmaz'ın rasgele çevreye açtığı ateş nedeniyle, olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki bir evde yaşayan Tuğba Avcı adlı genç kızın da yaralandığı ortaya çıktı. Avcı da hastanede tedaviye alındı.
Olay yerinde yapılan incelemede, 20'den fazla boş kovan bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Yılmaz, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Hakkında hazırlanan ve Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, İsmail Yılmaz hakkında 4 kez ömür boyu hapis cezası istendi. Yılmaz'ın 'kasten yaralama' suçundan da cezalandırılması talep edildi.
'SENİ DE ÖLDÜREYİM' DİYEREK BANA DA SIKTI
Tutukul sanık İsmail Yılmaz, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanık Yılmaz duruşmaya SEGBİS ile katılırken, şikayetçiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Oğlu öldürülen Şerife Yılmaz, duruşmada şikayetçi sıfatıyla verdiği ifadesinde, "Aramızda miras veya başka bir konuda dava yoktu. Oğluma otomobil almıştık. Eşimin kardeşi olan sanığın oğlu bu durumu çok kıskandı.Tamamen şahsi kıskançlıktan kaynaklandı. Olay sabahı üç el silah sesi duydum. Ne oluyor diye baktığımda sanık bana küfür ederek, 'Seni de öldüreyim' diyerek bana da sıktı. Yaralı olarak kaçtım. Peşimden de ateş etti. Meğerse bana sıkmadan önce oğlumu da vurmuş. Beni de öldürmek istedi ama başaramadı. Ben yoğun bakımda yattım ve oğlumun öldüğünü orada öğrendim" dedi.
Ölen İsmail Yılmaz'ın eşi Zahide Yılmaz ise eşinin işe gitmek üzere evden çıktığını belirterek, "Kısa süre sonra silah sesi duydum. Pencereden baktığımda eşim yerde yatıyordu. 'Amca yapma etme' diye yalvardım. Sonra bana ve evime ateş etti. Ellerimden saçma taneleri ile yaralandım ve içeriye kaçtım" diye konuştu.
Tanık Samire Hasan ise tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde, öldürülen Veli Uyan'ın yanında 3 yıldır çalıştığını ifade ederek, "Sanık silahla geldiğinde Veli arabadaydı. Bir kez otomobilin kapısına doğru ateş etti. Veli arabadan indi ve kaçmaya çalışırken sanık sırtından vurdu, sonrasında kaçtı. Ben ambulansı aradım ancak anlatamadım. Sonrasında otomobille hastaneye götürdüm" dedi.
Tanık Muhammet El İbrahim de 08.00-08.30 saatleri arasında evinde otururken 4 kez silah sesi duyduğunu belirterek, "Sanık Veli'yi vurmuştu. Diğer tanık Samire Hasan ile birlikte Veli Uyan'ı otomobile bindirerek hastaneye götürdük. Veli yolda yaşıyordu. Hastanenin acil servisinde vefat etti" diye konuştu.
4 KEZ MÜEBBET İSTENDİ
Mahkeme savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. İddianame doğrultusunda mütalaa veren savcı, İsmail Yılmaz ve Veli Uyan'ı öldürmekten, Zahide ve Şerife Yılmaz'ı da 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 4'er kez ömür boyu hapis cezası istedi. Savcı ayrıca Tuğba Avcı'ya yönelik eyleminden dolayı da sanığın 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için süre isterken, duruşma karar verilmek üzere ertelendi.
ÖLDÜREN KARDEŞİ, ÖLEN OĞLU 
Duruşma sırasında fenalaşan ve eşi tarafından dışarıya çıkarılan anne Şerife Yılmaz, adliye koridorunda eşi Ali yılmaz ile gazetecilere açıklama yaptı.  Ali Yılmaz, öldürenin kardeşi, ölenin oğlu olduğunu belirterek, "Bu acıyı Rabbim kimseye vermesin" derken, anne Şerife Yılmaz acısının tarifsiz olduğunu ifade etti. Avukatların sanık için savcının 4 kez ömür boyu hapis cezası istediğini söylemesi üzerine acılı anne-baba, "Evladımız gitmiş. İdam edilse ne yazar? Yürek acısı dinmez" karşılığını verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-10-28 10:39:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dalgıçlara yunus sürprizi
YEREL HABERLER Dalgıçlara yunus sürprizi
Seyir halindeki kasksız motosikletli, elindeki içki dolu bardağı kameraya gösterdi
YEREL HABERLER Seyir halindeki kasksız motosikletli, elindeki içki ...
Antalya'da gün batımı güzelliği
YEREL HABERLER Antalya'da gün batımı güzelliği
Av tüfeği ile dehşet saçan zanlı için Savcı, 'kasten öldürme’ suçundan 2 kez müebbet hapis istedi 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan şüpheli savunmasında “Diyeceğim bir şey yok” dedi Oğlu öldürülen, kendisi de yaralanan Şerife Yılmaz: “Oğlu, oğlumu kıskandı babasına oğlumu öldürttü. Oğluma, oğlu sebep oldu” “Benim çocuğum markalı bir otomobil aldı. Oğlu ise bunu kıskandı”
YEREL HABERLER Av tüfeği ile dehşet saçan zanlı için Savcı, 'kasten ...
Arazi araçlarıyla plaja girip, şezlong ve güneşlikleri kırdılar
YEREL HABERLER Arazi araçlarıyla plaja girip, şezlong ve ...
Köpeğin havlamasıyla baraka önündeki kanepede ölü bulundu
YEREL HABERLER Köpeğin havlamasıyla baraka önündeki kanepede ölü ...
Babasının mangal davetine katılamadan ölümüyle karşılaştı Bir gün önce babasıyla mangal yapmak için sözleşen kadın, babasının ölümünü duyup geldiği olay yerinden gözyaşı döktü Komşuların karanlıktan dolayı bulamadığı adamın cansız bedeni, barakanın önündeki kanepede komşusunun köpeği tarafından bulundu
YEREL HABERLER Babasının mangal davetine katılamadan ölümüyle ...
Rus iş insanından 300 dönüme 'pikan' yatırımı
YEREL HABERLER Rus iş insanından 300 dönüme 'pikan' yatırımı
1 kilo 649 gramlık nar, görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER 1 kilo 649 gramlık nar, görenleri şaşırtıyor
Ukraynalı abla, doktor kardeşine can oldu
YEREL HABERLER Ukraynalı abla, doktor kardeşine can oldu
Alkol dolu bardakla motosiklet sürdü, kendisini çekenlere ‘şerefe’ dedi Trafikteki motosiklet sürücüsünün görüntüsü bu kadarına da pes dedirtti Çevreyolunda kendisine cep telefonuyla çeken vatandaşa şerefe işareti yaptı
YEREL HABERLER Alkol dolu bardakla motosiklet sürdü, kendisini ...
Alanya’da şüpheli araçtan litrelerce sahte içki çıktı
YEREL HABERLER Alanya’da şüpheli araçtan litrelerce sahte içki çıktı
Alkol dolu bardakla motosiklet sürdü, kendisini çekenlere ‘şerefe’ dedi Trafikteki motosiklet sürücüsünün görüntüsü bu kadarına da pes dedirtti Çevreyolunda kendisine cep telefonuyla çeken vatandaşa şerefe işareti yaptı
YEREL HABERLER Alkol dolu bardakla motosiklet sürdü, kendisini ...
Depoda çıkan yangına bahçe hortumuyla müdahale ettiler
YEREL HABERLER Depoda çıkan yangına bahçe hortumuyla müdahale ...
Caddedeki depo yangını korkuttu, vatandaşlar alevleri görüntülemek için yarıştı Vatandaşlar itfaiye gelinceye kadar yangın tüpleri ve hortumlarla yangını söndürmeye çalıştı
YEREL HABERLER Caddedeki depo yangını korkuttu, vatandaşlar alevleri ...
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 1 tutuklama
Elektrik panosundaki patlama anı kamerada
YEREL HABERLER Elektrik panosundaki patlama anı kamerada
308 bin 770 motosiklet denetlendi, 75 bin 894'üne ceza uygulandı “Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var” projesi tam gaz
YEREL HABERLER 308 bin 770 motosiklet denetlendi, 75 bin 894'üne ...
Cumhuriyet Bayramı tatili, Antalya'da turizmi hareketlendirdi
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bayramı tatili, Antalya'da turizmi ...
'Emniyet imamı' öğretmene, 8 yıl 9 ay hapis
YEREL HABERLER 'Emniyet imamı' öğretmene, 8 yıl 9 ay hapis
FETÖ'nün Antalya emniyeti sözde sorumlusuna 8 yıl 9 ay hapis cezası
YEREL HABERLER FETÖ'nün Antalya emniyeti sözde sorumlusuna 8 yıl 9 ...
Eşinin darp ettiği iddia edilen engelli koca polise sığındı Polis, engelli adamı ambulansla hastaneye götürdü
YEREL HABERLER Eşinin darp ettiği iddia edilen engelli koca polise ...
Düden Şelalesi sonbaharda da turistlerin gözdesi Şelalenin denizle buluştuğu alana gelen yerli ve yabancı turistler, cep telefonuyla bol bol fotoğraf çekildi
YEREL HABERLER Düden Şelalesi sonbaharda da turistlerin ...
Alanya’da kadına yönelik şiddet için toplandılar
YEREL HABERLER Alanya’da kadına yönelik şiddet için toplandılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X