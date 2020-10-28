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Antalya'da bu yıl 528 bin 580 dekar tarım arazisi sulandı DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız: "Ülkemiz ekonomisine 1 milyar 163 milyon 918 bin 340 milyon TL katkı sağlandı"

İHA

Antalya'da bu yıl 528 bin 580 dekar tarım arazisi sulandı DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız: "Ülkemiz ekonomisine 1 milyar 163 milyon 918 bin 340 milyon TL katkı sağlandı"

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Antalya’da 15 Mayıs 2020 tarihinde başlayan sulama sezonunun 15 Eylül 2020 tarihinde tamamlandığını belirterek, "2020 yılı sulama sezonunda Antalya ilimiz ve ilçelerimizde toplam 523 bin 580 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Toplam 523 bin 580 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 1 milyar 163 milyon 918 bin 340 milyon TL katkı sağlandı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını, bu yüzden sulama tesislerinin inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerini tercih ettiklerini belirtti. Yıldız, "Türkiye’de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor" dedi.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden Kaya Yıldız, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor"

Bu kapsamda Antalya’da 15 Mayıs 2020 tarihinde başlayan sulama sezonun 15 Eylül 2020 tarihinde tamamlandığını belirten Yıldız, "2020 yılı sulama sezonunda Antalya ilimiz ve ilçelerimizde toplam 523 bin 580 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Toplam 523 bin 580 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 1 milyar 163 milyon 918 bin 340 milyon TL katkı sağlandı. Ayrıca ilimizde yoğun bir şekilde sürdürülen seracılık faaliyetlerinde sulama 12 ay boyunca devam ediyor" dedi.

Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu, içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğünü söyleyen Yıldız, “İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz" diye konuştu.

Yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Genel Müdür Kaya Yıldız, “Antalya ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız" sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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