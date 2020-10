Akademisyenlerle sanayiciler ekosistem tesisiyle aynı çatı altında buluşacak

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı konuk etti. Ziyaret görüşmesinde, üniversitesanayi entegrasyonu, ortaklaşa yapılacak yeni projeler ve akademisyenlerle sanayicilerin aynı çatı altında buluşturacak bir ekosistem tesisiyle ilgili konular görüşüldü.



Antalya OSB yönetimi ile sanayicilerine nezaket ziyaretinde bulunan Özkan’a Rektör Yardımcısı Gülbin Arıcı da eşlik etti. Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin ve Antalya OSB Teknopark Genel Müdürü Aylin Tümay’ın da yer aldığı toplantıda üniversitesanayi entegrasyonu, ortaklaşa yapılacak yeni projeler ve akademisyenlerle sanayicilerin aynı çatı altında buluşturacak bir ekosistemin tesisiyle ilgili konular görüşüldü.



Antalya OSB’nin çevre ve doğa hassasiyetini hatırlatarak Akdeniz Üniversitesi ile enerji alanında çevreci ve katma değeri yüksek bir projenin ilk adımlarını attıklarını belirten Başkan Ali Bahar, Rektör Özkan’ın göreve gelmesiyle üniversitesanayi iş birliğinde gözle görülür bir ivmelenme yaşandığına dikkat çekti. Üniversite ile sanayinin birbirine atacağı her adımın Antalya’ya ve ülkeye yarar sağlayacağını belirten Bahar, “Bu ayrıca toplumsal refaha pozitif bir dokunuş olacaktır. Üniversitedeki akademik bilginin sanayiye aktarılması, burada ürüne dönüşmesi ve dünyaya ihraç edilir hale gelebilmesi için birbirimize koşar adım gitmemiz elzemdir. Sayın Özkan’ın heyecanı ve girişimci ruhu, iş birliğimizin her alanda artmasına ve hızlanmasına vesile olacak cinstedir. Antalya OSB olarak her alanda, tüm imkânlarımız ile üniversitemiz nezdinde kentimizin ve milletimizin hizmetindeyiz” dedi.



“Sanayinin çok önemli bir rolü bulunmaktadır”

Ülkelerin kalkınmasında ve gelişmesinde sanayinin çok önemli bir yeri olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Bilimsel ve teknolojik potansiyelimizi harekete geçirmede ve üretime dönüştürmede sanayinin çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu üretimi gerçekleştirebilmesi için de bilgiye kolayca ulaşabilmesi gerekir. Bu da ancak güçlü bir üniversitesanayi işbirliği ile mümkündür” şeklinde konuştu.



Üniversite sanayi iş birliği için her iki kurumun da istekli olmasının büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Özkan, “Bu iş birliği çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi olarak sanayimizin öncelikli ihtiyacına yönelik alanlarda yaptığımız araştırmalarla bilgi üretecek ve bu üretilen bilgiyi çıktıya dönüştüreceğiz. Ayrıca eğitimöğretim faaliyetlerimiz ile sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmiş olacağız. Üniversitemiz ve Antalya OSB arasındaki kuracağımız güçlü işbirliğinin hem üniversitemizin, hem sanayinin, hem de ülkemizin gelişmesine ve güçlenmesine çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.