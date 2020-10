Antalya’da 550 toplu taşıma aracı dezenfekte ediliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerine devam ediyor. Toplu ulaşımda hizmet veren yaklaşık 550 araç dezenfekte ediliyor.

Antalya’da şehir içi ulaşım hizmeti veren toplu araçlar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından her gün dezenfeksiyon işlemlerinden geçiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Antalya’da şehir içi toplu ulaşım hizmeti veren otobüs ve tramvayları düzenli olarak temizliyor, bakteri ve virüslere karşı dezenfekte ediyor. Soğuk ULV (İnce Püskürtme) makinesi ile yapılan detaylı çalışmada otobüslerin içi, dışı, camlar, sürücü kabini, tutamaklar, yolcu koltuk tutamakları, yerler, tavan, dış tavan ve dip köşe olmak üzere her nokta temizleniyor.

Her gün binlerce vatandaşa hizmet veren toplu ulaşım araçlarındaki temizlik ve dezenfeksiyon çalışması 10 Mart’tan bu yana kesintisiz şekilde yapılıyor. Şehir içi ve yaylalar dahil birçok noktaya ulaşım hizmeti veren otobüsler, her gün sefere çıkmadan önce ve sefer sonrasında dezenfekte edilerek, steril bir şekilde yolculuğa hazır hale getiriliyor.

