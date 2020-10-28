Kemer Türk bayraklarıyla süslendi

Kemer Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla ilçeyi Türk Bayraklarıyla süsledi.

Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İller Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanını Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile donattı. Bayrak ve Atatürk posterleri ile süslenen Kemer’de bayram coşkusu ve heyecanı yaşanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.