Lahmacuna sarılmış 800 gram esrar ele geçirildi

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, yolculardan M.Y.'ye ait poşetteki lahmacunun arasına saklanmış 800 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Arama Noktası'nda saat 06.00 sıralarında uygulama yapan ekipler, 31 HC 484 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Uyuşturucu madde arama köpeği, yolculardan M.Y.'ye ait poşete tepki verdi. Poşette yapılan aramada, lahmacuna sarılmış yaklaşık 800 gram sıkıştırılmış esrar ele geçirildi.

'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan kaydı olduğu da belirlenen M.Y., gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., sulh ceza hakimliğince tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Hasan ALAYBEYOĞLU

2020-10-28 11:41:20



