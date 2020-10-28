Antalya'da çalılık yangınını, itfaiyecilerle beraber söndürdüler



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, otluk ve çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kepez'e bağlı Göksu Mahallesi'ndeki otluk ve çalılık alanda, saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede yayıldı. Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, ihbarla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerine çok yakın olan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-10-28 12:29:00



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