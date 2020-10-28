Hayırseverden eğitime destek

Vali Ersin Yazıcı, Hayırsever Osman Temel ile Kepez Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu’na yapılacak uygulamalı eğitim alanlarının protokolünü imzaladı.

Antalya Valiliği’nde düzenlenen protokol törenine Vali Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve hayırsever Osman Temel katıldı. Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde, 37 derslikli olarak eğitim öğretime devam eden Nebi Güney Ortaokulu’na yapılacak binaya “Hacı Osman Temel” ismi verilecek.

Toplumun varlığını devam ettirebilmesi için yapılan yatırımların en önemlisinin eğitim olduğuna vurgu yapan Yazıcı, “Bir toplumun bütün değerlerini, kültürünü, medeniyetini nesilden nesile aktarabilmek sağlıklı bir talim ve terbiye programıyla mümkündür. İyi planlanmış eğitim politikası, içeriği iyi belirlenmiş müfredat ve tabi ki fiziki alt yapı. İşte fiziki alt yapı konusunda son 18 yıldır Türkiye Cumhuriyeti’nin her noktasından bir taraftan devlet bütçesi bir taraftan da siz değerli hayırseverlerimizin katkılarıyla çok önemli mesafeler alındı. Eğitim kurumlarımız, pansiyonlarımız, uygulama alanlarımız, spor salonlarımız, okul çevrelerimiz gerçekten çok nitelikli bir hale geldi” şeklinde konuştu.

“Hayırda yarışın devam etmesini diliyorum”

Antalyalı hayırseverlerin eğitime büyük katkı sağladığını ifade eden Vali Yazıcı, "Bu hayırda yarışın devam etmesini diliyorum. Tüm hayır sahiplerimize bol kazançlar dileyerek, yapılacak uygulamalı eğitim alanından fayda sağlayacak tüm öğrencilerimiz adına da teşekkür ediyor, Antalya için, Kepez ilçemiz için ve çocuklarımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Okul protokolünün imzalanmasının ardından Vali Ersin Yazıcı, hayırsever Osman Temel ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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