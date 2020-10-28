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Gönüllü gençler her hafta bir okul boyuyor İlkokulu rengarenk yapan gençler miniklerden tam not aldı

İHA

Gönüllü gençler her hafta bir okul boyuyor İlkokulu rengarenk yapan gençler miniklerden tam not aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Merkezim Her Yerde ve Genç Gönüllüler Projesi” kapsamında Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Personeli ve Gönüllü Gençler tarafından her hafta bir köy okulu boyanıyor ve ihtiyaçları karşılanıyor. Merkezin bu haftaki adresi Kumköy İlkokulu ve Orta Okulu oldu.
Antalya’nın Aksu ilçesi Kumköy mahallesinde bulunan, Kumköy İlkokulu ve Ortaokulu bu proje kapsamında genç gönüllüler tarafından boyandı. Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Gençlik lideri Tolgahan Yıldırım, “Her hafta bir köy okulu belirleyerek, okulun ihtiyaçları çerçevesinde, yapacağımız etkinliklere göre, faaliyet çizelgesi hazırlıyoruz. Bu hafta Kumköy İlkokulu ve ortaokulu faaliyet çizelgemizde olduğu için bu okulumuzu genç arkadaşlarımızla renklendirmek ve güzelleştirmek istedik” dedi.
Okulları önceden ziyaret ederek ihtiyaçlarını belirlediklerini dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:
“Okulumuzun ihtiyaçları her ne ise o ihtiyaçlar çerçevesinde yapacağımız etkinliklere göre faaliyet çizelgesi hazırlıyoruz. Bu okulumuzu renklendirdik, güzelleştirmek istedik bunu bir neden bildik. Okulumuzu boyuyoruz. Okulumuzu güzelleştiriyoruz. Bunu gönüllü gençlerimizle yapıyoruz. Okulu boyadık, çocuk ve gençlerle oyunlar oynuyoruz. Kalem setleri vardı onları çocuklara takdim ettik. Yardıma muhtaç çocuklara okul ve kırtasiye yardımında bulunduk. Yardım etmek isteyen yine gençlerimiz ve yardımseverlerimiz var. O yardımları okullarımıza teslim ettik. Devlet Hava Meydanlarında biriken hiç kullanılmamış malzemeleri, bu bölgedeki tarım işçilerinin çocuklarına verdik.”
Kumköy İlkokulu ve ortaokulu Müdürü Ümmühan Kaya ise, “Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Müdürüne bu öncülüğünden dolayı ve burada emek sarf eden genç gönüllülere de teşekkürlerini iletiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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