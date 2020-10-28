Kırmızı ışıkta beklerken, motosikletinin üzerinde oynadı

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da bir motosikletli, trafikte kırmızı ışıkta beklemekten sıkılınca, motor üzerinde oynamaya başladı. Dinlediği müziğin temposuna göre ellerini omuzlarına vuran motosikletlinin durumu, ışıkta bekleyen diğer araç sürücüleri tarafından görüntülendi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen Caddesi ile Tekelioğlu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen bir motosikletli, bekleme süresinin uzunluğundan sıkılınca, dinlediği müzik eşliğinde oynamaya başladı. Motorun üzerinde ellerini kollarını oynatan, ritme göre eliyle omuzlarına vuran motosikletli, ara ara yanda ışıkta bekleyen sürücüyle de sohbet etti. Motosikletlinin ilginç görüntüleri, kırmızı ışıkta bekleyen diğer sürücüler tarafından görüntülendi. Cep telefonu kamerasıyla görüntüyü çeken kişi, "Helal motorcu kardeşimiz, 10 numara" derken, yanındaki kadın da, "Hay maşallah yiğidime gerçekten" yorumu yaptı.
Motosikletinin dansı, diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK
2020-10-28 13:31:19
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