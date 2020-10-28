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'En iyi narkotik polisi anne'lere eğitim

DHA

'En iyi narkotik polisi anne'lere eğitim


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da Narkotim ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın 'En iyi narkotik polisi; anne' kampanyası kapsamında, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verdi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzman ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın 'En iyi narkotik polisi; anne' kampanyası kapsamında, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına başladı. Uzman ekipler, uyuşturucu kullanımının önüne henüz başlanmadan geçmek ve bağımlılık boyutuna ulaşmaması için annelere 'madde bağımlılığı' eğitimi verdi. Projeyle farkındalığın sağlanacağı, başta anneler olmak üzere toplumda bilinçlenmenin sağlanmış olacağı belirtildi. Verilen eğitimin faydalı olacağını belirten anneler ise bu sayede çocuklarının korunacağını, farklı alanlara yöneleceğini kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-10-28 15:39:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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