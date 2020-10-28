Antalya'daki Tazı Kanyonu'nda orman yangını

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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki ünlü Tazı Kanyonu'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan müdahaleye başlanırken, kara ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Manavgat ilçesinde bulunan Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Tazı Kanyonu'nun bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 14.50'de başladığı tespit edilen yangına müdahale için ekipler olay yerine yönlendirildi. 2 helikopter alevlere havadan müdahaleye başlarken, Taşağıl, Manavgat ve çevre ilçelerden de 10 arazöz bölgeye sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-10-28 15:59:19



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