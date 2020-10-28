Antalya'daki Tazı Kanyonu'nda orman yangını (2)

KONTROL ALTINDA
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ünlü Tazı Kanyonu'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 dönümlük alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2020-10-28 16:42:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.