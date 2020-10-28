Tazı Kanyonunda orman yangını 2 helikopterin müdahalesi sürüyor

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Antalya'nın Manavgat ilçesi sınırları içinde bulunan ve 200 metre derinliğe sahip Tazı Kanyonunda başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Saat 14.50'de başlayan ve yaklaşık 1 dekarlık alanda etkili olan yangını söndürebilmek için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopterle müdahale ediliyor. Yangının yayılma ihtimaline karşılık bölgeye 10 adet arazözün de gönderildiği bildirildi.

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