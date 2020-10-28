Kamyonet dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Alanya ilçesinde kamyonetin dere yatağına yuvarlandığı kazada Meryem Ararat (47) yaşamını yitirirken, sürücü yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sularında Alanya´nın Güzelbağ Mahallesi Karınca Deresi mevkisinde meydana geldi. Hasan Ararat (71) idaresindeki 07 HKH 93 plakalı kamyonet Gündoğmuş´tan Güzelbağ istikametine doğru seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karınca Deresi´ne devrildi. Takla atarak yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Hasan Ararat ile araçta yolcu olarak bulunan Meryem Ararat yaralandı.
Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçede bulunan bir özel hastaneye götürüldü. Yaralılardan sürücü Hasan Ararat´ın hayati tehlikesi bulunmazken, Meryem Ararat doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ararat´ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü. Sürücü Hasan Ararat ise tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2020-10-28 19:47:05
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