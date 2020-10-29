Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor



Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 627 hektar alanda yapılan defnenin hasadı başladı. Hasatta toplam rekoltenin yaklaşık 2 bin ton olması bekleniyor, defne yaprakları, alım yapan firmalara kilosu 2,5 TL'den satılıyor. Bu sene defne yaprağı üretiminde beklenen gelir ise yaklaşık 5 milyon TL. Defne dallarını alan firma temsilcisi Mehmet İnal, "Avrupalı firmalar bizden defne yapraklarını kurutulmuş olarak 10'ar kiloluk paketlerde alıyor, kendi ülkelerinde işleyip, Türkiye'de marketlere kendi markaları altında gram gram satıyorlar. Bizim markalaşma sürecini hızlandırmamız gerekiyor" dedi.

Manavgat'ın kırsal Yaylaalan Mahallesi'nde yaşayanlar, son bir haftadır sabah çok erken saatte kalkarak traktörlerle, kamyonetlerle Orman Genel Müdürlüğü'nce oluşturulan 1400 hektarlık defne rehabilitasyon alanının 624 hektarlık bölümünde defne yaprağı hasadına gidiyor. Yaylaalan Mahallesi'nde 1962 yılından bu yana gerçekleştirilen defne yaprağı hasadı ailede yaşayan herkesin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Sabah erken saatte başlayan defne hasadına katılan mahalle halkı yanlarında getirdikleri semaverlerle çay demleyip, yemeklerini yiyor.

5 MİLYON TL GELİR BEKLENİYOR

Dallarıyla birlikte kesilen defne yaprakları, alım yapan firmalara kilosu 2,5 TL'den satılıyor. Yaylaalan Mahallesi'nde 15 gün sürmesi planlanan defne hasadında bu sene ormana ait alandan 1500 ton, özel şahısların mülkiyetinde olan yerlerden ise 500 ton olmak üzere yaklaşık 2 bin ton defne yaprağı üretimi hedefleniyor. Bu sene defne yaprağı üretiminde beklenen gelir ise yaklaşık 5 milyon TL.

'KOLAY EKMEK VAR MI?'

Defne kesiminin çok zor olduğunu belirten mahalle halkı, en büyük sıkıntılarının yol olduğunu belirterek, kestikleri defne dallarını bazen 700800 metrelik sarp, kayalık arazilerden sırtlarında taşıyarak yola getirdiklerini söyledi. Eşiyle birlikte defne hasadına katılan Hanife Top, dikenli ağaçların içinde yaptıkları işin aslında çok zor olduğunu belirterek, "Burada defne keseriz. Kolay ekmek var mı? Çalışırsak olacak" dedi.

KİLOSU 2,5 TL

Hasada katılan Ali Karacaoğlu, kendisinin kayınpederine yardım için defne kesimine geldiğini anlatarak, "Kestiğimiz defne dallarını aşağıda (mahallede) tüccarlar var, tarttırıp onlara veriyoruz. Biz de defne dallarını alan tüccarların nereye götürdüklerini ne yaptıklarını bilmiyoruz. Artık Denizli'ye mi götürüyorlar, Mersin'e mi bilmiyoruz" diye konuştu.

Karacaoğlu, kestikleri defne dallarının kilosunu 2,5 TL'den sattıklarını da söyledi.

'SIRTIMIZDA İNDİREREK GETİRİYORUZ'

Hasada katılan mahalleli Mustafa Çelik, her türlü zorluğa rağmen defne hasadı yaptıklarını kaydederek, "Ailecek çalışıyoruz. Babam kesiyor, annem bağlıyor, ben de amcamla beraber 700 metre yukarıdan sırtımızda indirerek getiriyoruz" dedi.

'ÜRETİMİ YÜZDE YÜZ ARTTIRABİLİRİZ'

Yaylaalan Mahallesi muhtarı Nuri Köseloğlu, mahallesinde defnenin kendisini bildi bileli olduğunu belirterek, defne üretiminin 1962 yılında mahallelerine gelen bir kişinin teşvikiyle başladığını anlattı. Defne üretiminin mahalle halkı için iyi bir gelir kaynağı olduğunu söyleyen muhtar Köseloğlu, bazı sorunların aşılması durumunda üretimin yüzde 100 arttırılabileceğini ifade etti. Nuri Köseloğlu, şunları söyledi:

"Defne üretimini yüzde yüz arttırabiliriz ama burada yaşadığımız en büyük sorun önce yol, sonrasında da defne üretim alanlarının paylaşımı. Bu olduğu zaman 15 Eylül ile 15 Şubat arasında hasat yapılabilir. Bunlardan başka geliri arttırmak için başka adımlar da atılmalı. Burada tesisler kurulmalı, ORKÖY (Orman ve Köy İlişkileri) desteğiyle tesislerimizi buraya kuracağız."

'DÜNYADA OLDUKÇA TÜKETİLEN BİR ÜRÜN HALİNE GELDİ'

Yaylaalan Mahallesi'nde defne yaprağı aldıklarını söyleyen firma temsilcisi Mehmet İnal, bölgede yetişen defne yaprağının çok kaliteli olduğunu aktardı. Defne yaprağının kalite durumuna göre birinci ve ikinci kalite olduğunu aktaran İnal, "Bu köyden alınan defne yaprağı kaliteli olduğu için yemeklerde baharat olarak ve balık tüketiminde kullanılıyor. Bunun yanı sıra defne, kozmetik sanayinde ve bitkisel yağ olarak da kullanılıyor. Bugün defne yağı dünyada oldukça tüketilen bir ürün haline geldi" dedi.

'MARKALAŞMA SÜRECİN HIZLANDIRMAMIZ GEREKİYOR'

Defne yaprağı ihracatının Avrupa'dan Asya'ya, ABD'den dünyanın birçok ülkesine yapıldığını söyleyen Mehmet İnal, ihracatın ham ürün olarak yapıldığını belirtti. Türkiye'de bitkisel ürünlerde markalaşma sorunu olduğunu anlatan Mehmet İnal, "Biz kurutulmuş defne yapraklarını 10'ar kilogramlık paketlerde yapıyoruz. Bizden defne yapraklarını ham olarak kilogram kilogram alan batılı firmalar, işledikten sonra ürünlerini bize gram gram paketlerle satıyor. Bunda en büyük eksiğimiz markamızın olmayışı. Bizim firma olarak markamız var aslında ama biliyorsunuz bir markayı oluşturmak çok uzun süren zaman, sabır ve emek istiyor. Bizim markalaşma sürecin hızlandırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Mehmet İnal, Türkiye'de defne üretiminin yüzde 90'ının yaprak ve yağ olarak ihraç edildiğini ve ülkeye yıllık yaklaşık 40 milyon dolar civarında gelir eldi edildiğini de sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-10-29 07:09:06



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