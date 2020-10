Antalya'nın 'çöp gönüllüleri'

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da yaşayan Burak Odabaşı'nın gönüllü olarak başladığı çöp toplama hareketi, 'Antalya Gönüllüleri' hareketine dönüştü. Öğretmenden üniversite öğrencisine her kesimden kişinin buluştuğu grup, her hafta belirledikleri yüzlerce metrekarelik alandaki çöpleri topluyor. Grup en fazla, maske, ıslak mendil ve pet şişe topluyor.

Turist rehberliği yapan Burak Odabaşı'nın, geçen temmuz ayında arkadaşı ve meslektaşı Ayhan Köpür ile birlikte boş bir alanda yaptığı temizlik, gönüllü çöp toplama hareketine dönüştü. Çöp toplayan 2 arkadaşı görenlerin yanlarına gelerek kendilerine katılmak istediğini söylemesi üzerine Odabaşı, sosyal medyadan hesaplar oluşturdu. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrı üzerine gönüllü sayısı 12'ye kadar ulaştı.

Grup içerisinde öğretmenden üniversite öğrencisine birçok kişi bulunuyor. Grup her hafta Antalya'da kirli ve çöp dolu olduğunu düşündükleri farklı noktalara giderek, çöp toplama aparatlarıyla sokağa atılan çöpleri topluyor. Gittikleri her alanda en çok karşılaştıkları çöpler ise maske, ıslak mendil ve pet şişeler. 'Daha Temiz Bir Antalya İçin Gönüllü Ol' yazılı tişörtler giyen grup üyeleri, her hafta onlarca torba çöp topluyor.

İKİ ARKADAŞ OLARAK BAŞLADI

Rehberlik yaptığı sırada gittikleri yerlerdeki çöpleri de topladığını söyleyen Odabaşı, "Temmuz ayında bir arkadaşımla beraber boş alanlarda çevre temizliği yapmaya başladık. Bu işten mustarip çok insan olduğunu gördük. Biz temizlik yaparken yanımıza gelip, 'Elinize sağlık, Allah razı olsun' diyenler oldu. Böyle kişileri görünce sosyal medyada bir hesap açıp, adını da 'Antalya Gönüllüleri' koymaya karar verdik. Çöp toplama aparatları ile bu işi yapmaya karar verdik. Sosyal medya hesaplarından bizleri görenler aramıza katılmaya başladı" dedi.

'SANKİ BİR ÖNCEKİ HAFTA TEMİZLEMEMİŞİZ GİBİ'

Sayıları arttıkça temizledikleri alanın büyüklüğünün de arttığını söyleyen Odabaşı, "Aramıza üniversite öğrencileri de katılmaya başladı. Sayımız artınca temizlik yapacağımız alanları da büyüttük. Buraya 6 haftadır geliyoruz. Burası Antalya'nın gözbebeği yerlerden biri. İnsanlar akşam saatlerinde buraya gelip, oturuyor. Ancak her hafta, sanki biz bir önceki hafta temizlememişiz gibi pis buluyoruz. Yurt dışındaki eğitim sistemlerinde zorunlu olarak ister çevre temizliği, ister huzurevlerinde çalışıyorlar" diye konuştu.

'OĞLUM MERAK EDİNCE TANIŞTIK'

Özel bir okulda Almanca öğretmenliği yapan Ergun Kılınç, "Evimin etrafında da bu alan gibi birçok boş alan var. Bir gün çocuğumla birlikte yürürken o boş alanı temizleyen kişileri fark ettik. Oğlum bana 'ne yapıyorlar' diye sorunca yanlarına gidip Burak ve Ayhan Bey ile tanıştık. Onlar da bizim gibi civarda oturan kişiler ve buranın kirliliğinden rahatsız oldukları için böyle bir girişimde bulunmuşlar. Biz de onlardan etkilendik ve gruba dahil olduk. Çevremizde kirli gördüğümüz yerleri temizlemeye başladık" dedi.

'ÇÖP KONTEYNERİ ÖNÜNE DAHİ ÇÖP ATILIYOR'

Çevrenin kirletilmesine üzüldüğünü söyleyen üniversite öğrencisi Ege Semerci, "Öğretmenim aracılığıyla tanıştığım bu topluluğun etkinliklerine her hafta düzenli katılıyorum. İlk başladığımızda 3-4 kişi temizlik yapıyorduk, şimdi sayımız giderek artıyor. Burayı geçen hafta da temizlemiştik, bu hafta tekrar bu halde görünce üzüldüm. Yaşadığımız çevre burası, bu şehir bizim. Bu alanda birçok çöp konteyneri var ancak çöpler hala yerlere atılıyor. Konteynerin yanında dahi yere atılmış çöpler var. Yaşadığımız çevrenin böyle hunharca kirletilmesine üzülüyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

