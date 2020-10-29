(ÖZEL) Ümmühan, serada domates toplayıp, traktör lastiği taşıyarak şampiyonaya hazırlanıyor



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) ANTALYA'da ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki milli güreşçi Ümmühan Duran, en son katıldığı Yıldız Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda üçüncü oldu. 6 yıldır güreşle uğraşan Ümmühan, hedefini Avrupa ve dünya şampiyonluğu olarak belirledi. Yeni turnuvalar için hazırlıklarını sürdüren Ümmühan, boş zamanlarında ise serada çalışarak ailesine destek veriyor.

Antalya'da yaşayan Ümmühan Duran, 6 yıl önce antrenman izlerken güreşe başlamaya karar verdi. Anne ve babasının desteğiyle güreş tutmaya başlayan Ümmühan, bugüne kadar çeşitli başarılar elde etti. Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda 2017 yılında ikincilik, aynı şampiyonada 2018 yılında üçüncülük elde eden Ümmühan, geçen yıl yapılan Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda ikinci ve üçüncü, geçen yıl yapılan Yıldız Kadınlar Uluslararası Zafer Turnuvası'nda beşinci oldu. Ümmühan geçen yıl Bulgaristan'da düzenlenen Yıldız Kadınlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda da üçüncülük elde ederek başarılarını pekiştirdi. Üç de Antalya şampiyonluğu bulunan Ümmühan, son yapılan milli takım kampına da davet edildi.

SERADA ÇALIŞIP, AİLESİNE DESTEK OLUYOR

Hedefini Avrupa ve dünya şampiyonluğu olarak belirleyen Ümmühan Duran antrenmanlarını sürdürürken, boş zamanlarında ise serada çalışarak ailesine yardımcı oluyor. Pandemi nedeniyle çalışmalarını tek başına yapan ve zaman zaman köyde akrabalarıyla güreş tutarak antrenmanlarını sürdüren Ümmühan, traktör tekerleği taşıyıp, kucakladığı koyunu havaya kaldırarak da idman yapıyor.

"HAYRAN KALDIM"

ASAT Spor'da kariyerine devam eden Ümmühan Duran, "Antrenmanlarıma devam ediyorum. En büyük hedefim Avrupa ve dünya şampiyonu olmak, Türk bayrağını dalgalandırmak. Daha önce Kepez altyapısında yetiştim. Şimdi ASAT Spor adına güreşiyorum. Antalya'da özel bir okulda okuyorum. Güreşe başlayalı 6 yıl oldu. Annem ve babam sürekli maddi ve manevi destek oluyor. Kepez Belediyesi'nde Meral hoca güreş antrenmanı yaptırıyordu. Onu izlemeye gitmiştim. Daha sonra bir kadının nasıl güreş yapabileceğini bize gösterdi. Hayran kaldım. Ailemi götürdüm. Benim yapabileceğimi düşündüler, ben de başladım. Erkek kardeşimle birlikte antrenmanlara gidip geliyorum. Şu anda milli takımdayım. Yeni kamptan geldim. Balkan üçüncüsü oldum" dedi.

Serada anne ve babasına yardım eden Ümmühan Duran, "Serada ilk mahsulleri topluyoruz. Boş zamanlarımda burada aileme yardımcı oluyorum" diye konuştu.

Milli sporcunun 43 yaşındaki babası Süleyman Duran ise "Kızıma her türlü desteği veriyorum. Çalışıp çiftçilik yapıyoruz. Kızımın başarılı olmasını istiyorum" dedi.

37 yaşındaki anne Derya Duran da "Kızım güreşe başlayalı 6 yıl oldu. Meral hoca sayesinde güreşe başladı. Biz de sonuna kadar kızımızın arkasındayız" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ümmühan Duran'ın serada domates toplaması

Ümmühan Duran'ın tekerlek yuvarlaması

Ümmühan Duran'ın koyun kaldırması

Ümmühan Duran'ın koşu yapması

RÖP 1: Ümmühan Duran

RÖP 2: Süleyman Duran (baba)

RÖP 3: Derya Duran (anne)DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-10-29 09:45:20



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