Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden ilk sanat Cumhuriyet sergisi

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ‘Uluslararası Cumhuriyet Sergisi’ pandemi nedeniyle ilk kez sanal olarak gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin dört bir yanından akademisyen ve sanatçıların yanı sıra yurtdışı katılımın da yoğun olduğu "18. Geleneksel Uluslararası Cumhuriyet Sergisi" 29 Ekim 2020 Perşembe günü (bugün) saat 14.00’te www.cumhuriyetsergisi.com adresinde izleyenlere açılacak.

Sergide resim, fotoğraf, geleneksel el sanatları, seramik, heykel, grafik gibi güzel sanatların tüm alanlarından çalışmaların yer aldığı 140’dan fazla eser sergileniyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında geleneksel olarak düzenlediğimiz sergimizi bu yıl olağanüstü koşullar sebebiyle ilk kez sanal olarak gerçekleştiriyoruz. Buna rağmen yoğun bir katılımın olması sevindirici. Pandemi nedeniyle bizler için buruk bir etkinlik olsa da sergimize tüm Türkiye’den erişim sağlanabilecek olmasının da ayrı bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Sergimiz yıl sonuna kadar açık olacak. Sergi organizasyonuna emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Küratörlüğünü Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nafia Hanyaloğlu’nun üstlendiği "18. Geleneksel Uluslararası Cumhuriyet Sergisi" www.cumhuriyetsergisi.com adresinden yılsonuna kadar açık kalacak.

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