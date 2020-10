Uysal’dan iş insanlarına teşekkür

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Vakfı aracılığıyla öğrencilere eğitim bursu sağlayan Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) üyelerine, düzenlenen etkinlikte teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı aralığıyla 50 üniversite öğrencisine eğitim bursu sağlayan ANTİAD üyelerine teşekkür plaketi takdimi için düzenlenen etkinliğe katıldı. Adalya Vakfı Başkanvekili Bilal Köleoğlu ve ANTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Yıldız’ın ev sahipliğini yaptığı etkinlik, derneğin Yenigün Mahallesi’nde bulunan merkezinde gerçekleşti.

Etkinlikte konuşan ANTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yıldız, Muratpaşa Belediyesi ve Başkan Uysal’ın her çalışmalarında yanlarında olduğunu söyledi, destekleri dolayısıyla teşekkür etti ve Başkan Uysal’a ANTİAD onursal üyeliğini teklif etti.

Vakıf Başkanvekili Köleoğlu ise Adalya Vakfı’nın çeyrek asırlık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, eğitim alanında faaliyetlerine, üniversite öğrencilerine yönelik eğitim bursu, Konuksever Mahallesi’nde kreş, engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programlarının yürütüldüğü Engelsiz Kafe’yle devam ettiklerini söyledi. Köleoğlu, bunun yanı sıra okullardan ibadethanelere ve sağlık kurumlarına ihtiyaç olan her yerde olmak için mücadele ettiklerini belirtirken destek ve güveni için ANTİAD’a teşekkür etti.

‘Türkiye çıkış yolunu sizlerle bulacak’

Başkan Uysal ise ailesine ve çevresine olduğu kadar yaşadığı şehre ve ülkesine değer katmaya çalışan, yaşananlar karşısında kendisini sorumlu hisseden ANTİAD üyeleriyle birlikte olmanın, aynı ortamı paylaşmanın kendisine güç verdiğini söyledi. ANTİAD’la her buluşmasında bu duyguyu yaşadığını ve yaşanan sıkıntılar karşısında Türkiye’nin çıkış yolunu bulacak insan kaynağına sahip olduğunu tekrar tekrar gördüğünü dile getiren Başkan Uysal, “Sizlerin varlığı Türkiye’nin geleceğine ilişkin endişelerimin azalmasını sağlıyor” dedi. Başkan Uysal, konuşmasının sonunda dernek üyelerinin Mevlid Kandilini ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da kutladı.

Konuşmaların ardından Başkan Uysal, Adalya Vakfı aracılığıyla 50 öğrenciye eğitim bursu sağlayan ANTİAD üyelerine teşekkür plaketlerini takdim ederken etkinlik anı fotoğrafının çektirilmesiyle sona erdi.

