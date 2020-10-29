Patara Antik Kenti açıklarında hortum

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Antalya’nın Kaş ilçesinde Parata Antik Kenti açıklarında hortum görüntülendi.

Patara Antik Kenti açıklarında bu sabah saatlerinde çıkan hortum, vatandaşların cep telefonuyla kaydedildi. Kıyıdan oldukça uzak bölgede çıkan hortum, görenleri ürküttü.

Denizin üzerinde bir süre görüntülenen hortum, denizde büyük bir girdap oluşturdu.

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