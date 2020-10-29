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Kemer’de 29 Ekim kutlandı Kemer Kaymakamı, protokol tebriklerini kabul etti

İHA

Kemer’de 29 Ekim kutlandı Kemer Kaymakamı, protokol tebriklerini kabul etti

Antalya’nın Kemer ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılı dolayısıyla kaymakamlık önünde kutlama programı düzenlendi. Programda, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç’ın tebrikleri kabul etti.
Kutlama programına, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Teker, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Program, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç’ın tebrikleri kabulü ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.
Kutlama programında günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Kaymakam Dayanç, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılını coşkuyla kutladıklarını söyledi.
Kaymakam Dayanç, 29 Ekim 1923’de Misakı Milli sınırları esas alınarak, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulduğunu hatırlatarak, “Vatanın her karış toprağı şehit kanıyla sulanarak, uğruna büyük bedeller ödenmek suretiyle kurulan Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük mirastır. Atatürk’ün bizlere çizmiş olduğu çağdaş uygarlık yolunda cumhuriyetimizin kazanımları sayesinde başarı öykümüze her geçen yıl yenilerini eklemenin haklı gurunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim şekli Cumhuriyettir’ diyerek, Cumhuriyet rejiminin gerekçesini de açıklamıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın müdafaasında gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Törende, Cumhuriyet konulu şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödül verildi. Ödülleri, Kemer Kaymakamı Dayanç, Belediye Başkanı Topaloğlu ve Başsavcı Teker verdi.
Kutlamaların, gün içerisinde çeşitli etkinliklerle devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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