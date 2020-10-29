Alman turist, otel odasında ölü bulundu

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Antalya’nın Alanya ilçesine tatile gelen 38 yaşındaki Almanya uyruklu erkek turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Türkler Mahallesi'nde bulunan bir otele eşiyle tatile gelen Alman Hubner Grafe (38), sabah saatlerinde eşi tarafından odada hareketsiz halde yatarken bulundu. Eşinin durumu otel yetkililerine bildirmesi üzerine, otele jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede Grafe’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Alman turistin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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