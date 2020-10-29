Tarihi batıkta 29 Ekim coşkusu



İbrahim LALELİ/ANHTALYA, (DHA) ANTALYA'da dalgıçlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tarihi St. Didier batığına dalıp, dev Atatürk posteri açarak kutladı. Su altı kameralarıyla görüntülenen bu anlar, sosyal medyada ilgi gördü.

Antalya Yat Limanı açığında 1942 yılında batırılan St. Didier gemisine, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 'cumhuriyet dalışı' gerçekleştirildi. Dalışı organize eden Türkiye Su Altı Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar, batık üzerinde dev Atatürk posteri açtı. Bu anlar, su altı kameralarıyla anbean görüntülendi. Daha sonra sosyal medya üzerinde yayınlanan görüntüler, yoğun ilgi gördü.

Tarihi batığın önemine dikkat çeken İsa Alemdar, ambarlarında silah, mermi, bomba, tank paleti ve askeri araç ekipmanının yanı sıra farklı mühimmat bulunduğunu söyledi. St. Didier batığının Antalya için önemli hazine olduğunu kaydeden Alemdar, "Cumhuriyet Bayramı'mızı burada kutlamak bize mutluluk verdi. Böyle önemli bir günde bugünün anlam ve önemine dikkat çekmek bizlerin görevi. Nice 29 Ekim'lere, nice bayramları kutlamak dileğiyle" diye konuştu.

Dalış etkinliğine katılan Akdeniz Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisi Belçikalı Najama Loforce ise su altında çok heyecanlandığını söyledi. Loforce, "Bir Belçikalı olarak arkadaşlarımın cumhuriyet heyecanına ben de ortak oldum. Mustafa Kemal Atatürk'ü çok seven birisiyim. Su altında Atatürk posterini tutan dalgıçlardan birisi de bendim. Çok heyecanlandım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2020-10-29 12:42:45



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