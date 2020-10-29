Kınalıada korveti, Antalya'da

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İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) TÜRK Donanması'na katılan yerli üretim ada sınıfı korvet gemisi TCG Kınalıada (F-514), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Antalya açıklarına demir attı.

MİLGEM Projesi kapsamında üretilen yerli savaş gemilerinden biri olan TCG Kınalıada korveti, görkemli görünümüyle dikkat çekti. Konyaaltı sahili açıklarındaki gemiyi görmek isteyenler, Konyaaltı Sahili ile falezlere akın etti. Antalyalıların cep telefonları ve kameralarıyla görüntülediği gemi, Beydağları'nın silueti önündeki duruşuyla beğeni topladı.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2020-10-29 13:31:09



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