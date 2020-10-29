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Tedavisi tamamlanan yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı ‘Alanyam’ doğal yaşam alanına gönderildi

İHA

Tedavisi tamamlanan yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı ‘Alanyam’ doğal yaşam alanına gönderildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaralı olarak bulunan ve ‘Alanyam’ ismi verilen yeşil deniz kaplumbağası, 3 aylık tedavisinin ardından denize bırakılarak doğal yaşam alanına gönderildi.
Alanya’da bir vatandaş, denizde misinalara dolanarak sağ yüzgeci kopan ve önemli derecede hasar oluşan 810 yaş yavru yeşil deniz kaplumbağası buldu. Yaralı kaplumbağa Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan tarafından tedavi için Muğla Dalyan’da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) gönderildi. Merkezde ‘Alanyam’ ismini verdikleri yeşil deniz kaplumbağası, devam eden 3 aylık tedavi süreci sonucunda iyileştiği ve beslenmesini yapabildiği görülünce, kazaya uğradığı yer olan Alanya’nın Galip Dere Plajı’na getirildi.

Kaplumbağa denize bırakıldı
Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Başkanı Adem Murat Yücel, DEKAMER Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan ile çok sayıda birim amirleri tarafından iyileşen kaplumbağa denize bırakıldı.

Kaymakam Ürkmezer: “Deniz canlılarını koruyalım”
Denizleri ve içindeki canlıları korumanın en başta gelen görevlerden biri olduğunu söyleyen Kaymakam Ürkmezer, “İnşallah bundan sonra da sahillerin temiz tutulması, mavi bayrakların korunması, deniz temizliği yapılması anlamında ve deniz kaplumbağalarının da güvenli bir şekilde ilçemizin sahillerinde yuvalaması ve yavrulaması anlamında çalışmalara da bundan sonra devam edeceğiz” dedi.

Başkan Yücel: “Sahillerimiz bizim için önemli”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bu bizim deniz kaplumbağalarımızda, carettalarımız da denizlerimizin, plajlarımızın, sahillerimizin bir süsü. Onları korumak ve yaşatmak da tabi ki her zaman hem burada yaşayan halka hem kamu kurum ve kuruluşlara hem de sivil toplum kuruluşlarımıza düşüyor. Biz bu süslerimizi, korudukça sahillerimizin ne kadar önemli olduğunu, denizlerimizin ne kadar temiz olduğunu gösteriyor. Böylece onların da buradaki yaşama oranlarını arttırıyor” diye konuştu.

DEKAMER Başkanı Kaska: “Kaplumbağayı Alanya’da doğal ortamına bıraktık”
Tedavi sürecinin anlatan DEKAMER Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska ise şunları söyledi:
“Bu kaplumbağaların önemi, denizlerimizin bahçıvanları olması. Yani denizlerin içerisindeki otları ve çimleri biçiyor. Dolayısıyla da denizin oksijenlenmesini sağlıyor. Bir ortamın oksijenlenmesi demek o bölgedeki balıkların ve bütün canlıların artması demek. Denizde bedavaya bu çimleri biçen kaplumbağaların bir tanesinin kurtarılması, kaplumbağalar için de çok önemli. Kaplumbağalar özellikle otları yerken arada bırakılan ağ ve misinalara dolaşabiliyor. Bunlardan kurtulayım derken de kolunu tekrar tekrar dolayarak sıkışma sonucunda kolunu koparabiliyor. Bu kolu kopan kaplumbağanın burada Ahmet Kollama isimli veteriner arkadaşımızın yardımıyla operasyonu tamamladık. Geri kalan bakımı da DEKAMER’de devam etti. Bugün de Alanya’da doğal ortamına bıraktık.”

Kayhan: “Ağ, misina gibi çöplerimizi lütfen denize atmayalım”
ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan ise 23 Temmuz gecesi başlayan hayat hikayesinin bugün Alanya sahillerinde sona erdiğini aktardı. Kayhan, “Alanyam adlı bu yeşil deniz kaplumbağamızı 3 aydır tedavi ettirerek doğal yaşamına yolcu ettik. Denizde bulunduğu zaman bir yüzgecinin kangren olduğunu öğrendik. O süreçte burada veterinerimizi bularak tedavi ettirip ameliyatını yaptırıp Dalyan DEKAMER’e gönderdik. O süreç içerisinde orada rehabilite edildi. Umarım yeni hayatında yeni bir şekilde devam eder. İnşallah yumurtlama dönemi geldiğinde, umarım dişidir ve bu sahillerse onun yavrularıyla da tanışma fırsatı buluruz. Çok mutluyuz, bir can kurtardığımızı düşünüyoruz. Ama bunların bu şekilde olmaması için de vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerekiyor. Ağ, misina gibi çöplerimizi lütfen denize atmayalım. Zira canlılarımız bunları yiyecek gibi görüp yiyerek ölebilirler” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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