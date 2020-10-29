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Rektör Özkan: Başkan Böcek istediği gibi yiyip içiyor

DHA

Rektör Özkan: Başkan Böcek istediği gibi yiyip içiyor


Mehmet ÇINARAslı DURAN/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım altında tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, başkanın enfeksiyon mücadelesinin devam ettiğini, bilincinin yerinde olduğunu söyledi. Rektör Özkan, Böcek'e kas güçsüzlüğü nedeniyle fizik tedavi uygulandığını, uyandırıldığı zamanlarda ise istediğini yiyip içtiğini bildirdi. 
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, koronavirüs tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 17 Ağustos'tan 25 Eylül'e kadar özel bir hastanede, 25 Eylül'den itibaren de AÜ Hastanesi'nde tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili DHA'ya özel açıklamalar yaptı.
İLK GÜNE ORANLA DAHA İYİ
Muhittin Böcek'i 25 Eylül'de AÜ Hastanesi'ne devraldıklarını hatırlatan Prof. Dr. Özkan, "Yoğun bakımda zaten direkt devralmıştık kendisini. İlk geldiği anda tabi bugüne nazaran daha kötüydü, o yüzden almıştık zaten. Şu anda çok çok daha iyi, özellikle geçen haftaya göre bütün bulguları, akciğer bulguları çok daha iyi. Şu anda enfeksiyonla mücadele ediyoruz. Diğer organları gayet iyi durumda, makineye bağlı ancak bilinci, şuuru yerinde. Bu anlamda gayet iyiye gidiyor. Bu da bizi sevindiriyor" dedi.
ENFEKSİYON EN BÜYÜK HANDİKAP
Başkan Böcek'in ara ara uyandırıldığını ancak uzun süreli olamadığını kaydeden Prof. Dr. Özkan, "Enfeksiyon bizim için en büyük handikap. Ama onun dışında bilinci yerinde. İletişim sağlıyor bizimle" diye konuştu.
KAS GÜCÜ İÇİN FİZİK TEDAVİ
Başkan Böcek'e kas ve solunum kaslarındaki yaşanan güçsüzlüğe karşı fizik tedavi uygulandığını da belirten Özkan, "Şu anda kolları gayet iyi durumda, fizik tedavi süreci devam ediyor. Zaten uzun süre yatan her hasta için bu böyledir, prosedür böyledir. Güçsüzlüğü kas kaybına bağlı bir miktar olmakla beraber onda da daha iyiye gideceğini düşünüyoruz" dedi.
'YİYİP, İÇİYOR'
Başkan Böcek'in uyandırıldığı anlarda çorba içtiğini, yemek yediğini ifade eden Rektör Özkan, "En büyük merak konusu mönüsü aslında. Evet ara ara kendine geldiği zaman bazı istemleri oluyor. Ağızdan besleniyor yavaş yavaş, mümkün mertebe. Canı istediği şeyler oluyor. Onları söylüyor, kendisine temin ediyoruz. Her gün bir şeyleri, canı istediği şekilde yiyip içiyor başkan. Bugün tarhana, yarın mercimek bu şekilde. Günlük ufak ufak yemeklerini yiyor" şeklinde konuştu.
'YAVAŞ YAVAŞ TOPARLAYACAK'
Prof. Dr. Özkan, "Makineden ayrıldıktan sonra yavaş yavaş konuşmaya başlayacak elbette. Bilinci yerinde, herhangi bir sıkıntı olmayacak ama ilk etapta biraz daha güçsüzlüğü olur, yavaş yavaş toparlayacaktır" ifadelerini kullandı.
YAKINLARI UZAKTAN GÖREBİLİYOR
Başkan Böcek'in yakınlarının ziyaret durumu hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Özkan, şunları söyledi:
"Tabii şu an Covid servisinde. Buradan hem üniversite çalışanlarımıza, özellikle Muhittin Böcek başkanımızla ilgilenen doktor arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Cansiperane çalıştılar. Bütün hastalarımızı olduğu gibi Muhittin Böcek başkanımızı da titizlikle takip ettiler. Bu bağlamda tedavisi devam ediyor. Covid servisinde olduğundan, sürekli herkesin yanına girip çıkması hem onun için hem yakınları için çok iyi olmayacağından ara sıra uzaktan yakınları görebiliyor."
CUMHURBAŞKANI VE SAĞLIK BAKANI YAKINDAN İLGİLENİYOR
Böcek'in sağlık durumuna ilgili en baştan bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çok ilgi gösterdiğini aktaran Rektör Prof. Dr. Özkan, "En başından beri gerek Cumhurbaşkanımız gerek Sağlık Bakanımız hakikaten çok ilgi gösterdi, takip ettiler. İl sağlık müdürümüzle beraber gerekli her türlü desteği sağladılar. Onlarla iletişim halindeyiz, bilgi alışverişine devam ediyoruz. Çok yakından ilgilendiler hakikaten" dedi.
DOĞRU BİLGİ UYARISI
Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili mümkün mertebe doğru bilgileri vermenin görevleri olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Özlenen Özkan, bilgi kirliliğine karşı şöyle uyardı:
"Çünkü sonrası için herkes gerçeklerle karşılaşacak. Bu anlamda bizden doğru bilgi olmaması, çıkmaması mümkün değil. Bu açıdan bize itibar edilmesi daha iyi olur. Çünkü başkaları bizim adımıza konuşabiliyor ama en doğru bilgi her zaman üniversitemiz tarafından verilen bilgidir. Gelecek hafta için de inşallah biraz daha iyiye giderse zaten yine başkanımızla ilgili güzel haberleri ekibimiz başhekimlik, Muhittin Böcek başkanımızı takip eden doktor arkadaşlarım verecektir."
SERVİS İÇİN TARİH VERMEK ZOR
Böcek'in yoğun bakımdan servise alınması için her şeyin yolunda gitmesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Özkan, şunları söyledi:
"Bazı iyi kriterlere sahip olması gerekiyor. Bunlar olduğu zaman yine doktor arkadaşlarımız karar verecek, onların alanı ve onların hastası. Karar verildiği anda evet makineden ayrılabilir, normal servise çıkabilir aşamasına inşallah gelebilirsek elbette ki servise alınacak. Ama şu anda bir zaman vermek çok doğru olmayacaktır. Çünkü yoğun bakım hastası. Enfeksiyon hali hazırda mevcut. Her yoğun bakım hastasında olduğu gibi bu hasta için de yüzde 100 konuşmak çok doğru olmaz. Çünkü her an her şeyle karşılaşabiliriz. O zaman biz de mahcup oluruz, sevenleri de hayal kırıklığı yaşar. Bu anlamda güzel haberler geliyor ancak yine de temkinli konuşmakta fayda var. Kriterler düzgün olduğu ve istediğimiz düzeyde olduğu zaman inşallah servise almayı planlıyoruz. Ama şu an için net, kesin bir tarih vermek çok doğru olmaz."
17 AĞUSTOS'TAN BERİ HASTANEDE
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, 25 Eylül akşamı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARAslı DURAN
2020-10-29 15:15:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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