ADF, alanında tanınmış kişilerin fikirlerini ifade edecekleri video/podcast serilerini başlattı.

Dışişleri Bakanlığı'nın yenilikçi girişimi Antalya Diplomasi Forumu (ADF), alanında tanınmış kişilerin fikirlerini özlü şekilde en fazla iki dakika içinde ifade edecekleri video/podcast serilerini başlattı.

ADF, salgın koşullarında yeni iletişim teknolojilerini en etkin şekilde kullanarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ADF, küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişi sağlama ve stratejik dış politika sorunlarına çözüm önerileri getirme hedefi doğrultusunda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde uluslararası düşünce kuruluşlarıyla çevrimiçi etkinlikler gerçekleştiriyor.

Sosyal medya üzerinden de faaliyetlerini devam eden ADF, alanında tanınmış kişilerin (siyasetçi, ekonomist, işadamı, akademisyen gibi), önceden belirlenen bir konuda veya özel günler/haftalar dolayısıyla fikirlerini özlü şekilde en fazla iki dakika içinde ifade edecekleri video/podcast serileri başlattı.

ADF, “120 Saniye” adlı bu projenin ilk video/podcast’i Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıldönümü dolayısıyla bugün yayınlandı.

Bu kapsamda, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Şükrü Hanioğlu video mesajlarıyla “97. Kuruluş yıldönümünde Cumhuriyet’le Türkiye’nin en büyük kazanımı nedir?” ve “Cumhuriyet dönemi Türk dış politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorularına yanıt veriyor.

Öte yandan, Forumun pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen toplantısının 2021’de gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

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