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Büyükşehir’den Konyaaltı ve Muratpaşa’da 29 Ekim konseri

İHA

Büyükşehir’den Konyaaltı ve Muratpaşa’da 29 Ekim konseri

Antalya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bandosu 29 Ekim Bayramı coşkusunu Muratpaşa ve Konyaaltı İlçelerinde sürdürdü.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, mobil konserlerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşatmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Bandosunun tüm ilçelerde verdiği muhteşem bayram konseri, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçesinde devam etti.
“Atam izindeyiz”
Cumhuriyet Bandosunun şarkılar ve marşlarla coşturduğu Konyaaltı ve Muratpaşa halkı ellerinde Türk bayrakları ile konsere eşlik etti. Türk Bayraklarıyla yol kenarlarından, işyerlerinden ve evlerinin balkonlarından şarkılara ve marşlara eşlik eden Antalyalılar, Cumhuriyet coşkusunu kalplerinde yaşadı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e izindeyiz mesajı veren Antalyalılar, mobil etkinlik için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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