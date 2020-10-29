Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'de 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Akdeniz temsilcisinin teknik heyeti ve futbolcular, idman öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağı açtı. Ardından Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın yönetiminde futbolcular idmana ısınma hareketleri ve top kapma çalışmasıyla başladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen antrenmanın son bölümlerinde ise turuncuyeşilli ekip, tam saha taktik ve yan top çalışması yaptı. Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak. Alanyaspor kafilesi daha sonra İzmir’e doğru yola çıkacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.