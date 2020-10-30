Almanya'nın 'seyahat' kararı, emekli turisti bekleyen turizmcileri üzdü



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ALMANYA'nın Türkiye'yi seyahat için riskli bölge ilan etmesi kararı, kış dönemi orta yaş üstü emekli turistleri bekleyen turizmcileri üzdü.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Almanya'nın 4 Ağustos itibarıyla Türkiye'nin Ege ve Akdeniz sahillerini dünya genelinde 160 ülkeye koyduğu yasağın dışına çıkardığını anlatarak, böylelikle ağustos, eylül ve ekim aylarında Almanya'dan Antalya'ya yaklaşık 250 bin, Ege Bölgesi'ne de bu rakamın 5´te biri kadar misafir geldiğini söyledi.

300 BİN ALMAN GELDİ

Bunun Avrupa dışındaki tek istisna olup, Antalya ve Ege turizminin bir nebze olsun önünü açan karar olduğunu dile getiren Yavuz, "Türkiye ve Almanya arasındaki anlaşmaya göre, Türkiye korona tedbirlerini sıkılaştırarak, Almanya'ya dönen turistlere Covid-19 testi yapma ve testin negatif çıkması koşuluyla geri uçurma garantisi vermişti. Yaklaşık 300 bin misafir bu süreçten geçerek ülkesine geri döndü" dedi.

YENİ KARAR 9 KASIM'DAN İTİBAREN

Bu dönemde özellikle İspanya ve diğer Akdeniz ülkelerinin birçok bölgesinin riskli ilan edildiğini, buralara seyahatin önünün kesildiğini anlatan Yavuz, birçok ülke yasaklı ve riskli ilan edilince Antalya'nın öne çıktığını söyledi. Geçen hafta başta İspanya ve diğer Avrupa ülkelerinin Alman hükümetinden Türkiye modelinin kendi ülkeleri için uygulanmasını talep ettiğini kaydeden Yavuz, "Onların bu talepleri yerine Almanya, Türkiye'nin statüsünü artan korona vakalarını öne sürerek, 9 Kasım'dan itibaren değiştirdiğini bildirerek, Türkiye'yi komple riskli bölge ilan etti" dedi.

ORTA YAŞ ÜSTÜ TURİST

Almanya'nın Kanarya Adaları'na seyahat yasağını kaldırarak, adeta 'Hiçbir yere gitmeyin, ama gidecek olursanız da kasımda Kanarya Adaları'na gidin' mesajı verdiğini belirten Yavuz, artan vakalar nedeniyle Almanya'nın birkaç gündür teyakkuzda olduğuna dikkati çekti. Almanya'da günlük 17 bin vaka sınırına yaklaşıldığını, süreçte özellikle tıbben sorun yaşanabileceğinin hesaplandığını kaydeden Yavuz, "Bunun için 'evde kal' çağrıları sürekli yapılıyor. Özellikle uluslararası seyahatin önünü kesmenin yollarını arıyorlar. Bunun için en etkili yol, o ülkeyi riskli ilan ederek, yasal bütün sorumluluğu kişiye yüklemek oluyor. Yoksa 10 günlük karantina özellikle kışın seyahat eden orta yaş üstü emekliler için en caydırıcı konu değil" diye konuştu.

TURİZMCİLER ÖDÜLÜ ASIL ŞİMDİ HAKETTİ

Antalya'nın, üç aydır fırtınalı denizde ilerlemeye çalışan bir tekne gibi batmamaya çalıştığını aktaran Yavuz, çok zorlu geçen bu süreçte sansasyonel herhangi bir sonuç olmaması için herkesin elinden geleni yapmaya çalıştığını vurguladı. Bunu gelecek yıllar için bir referans gösteren Yavuz, "Kasım itibarıyla dükkanı kapatıyoruz. Son birkaç gündür günlük gelişler 40 binlerden 10 binin altına düştü. Kasım itibarıyla Rus misafirlerin iyice azalacağını ve kasım başından itibaren Alman misafirlerin gelemeyeceğini öngörmek zor değil. Bundan sonra uçaklar boş gelip, son tatilcileri ülkelerine taşıyacak. Böylesine zor bir dönemde 3,5 milyon misafiri ağırlamak kolay olmadı. Her şeye rağmen, ayakta kalıp, umut ve moral aşılayarak, karanlıkları aydınlatan, pozitif düşünmeye teşvik eden, vizyon sahibi, öngörüsü yüksek ve cesaretle adım atan turizmcileri tebrik ederim. Onlar ödülü sadece 16 milyon turist geldiğinde değil, asıl şimdi hak ettiler" diye konuştuDHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2020-10-30 10:05:48



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