Antalyaspor'da, Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) -Fraport TAV Antalyaspor, ligin 7'nci haftasının kapanış müsabakasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'in 7'nci haftasında 2 Kasım Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı beyazlı takımda yapılan çalışma yolların ayrıldığı Tamer Tuna'nın yardımcıları tarafından gerçekleştirildi. Akdeniz ekibinde antrenman düz koşuyla başlarken, pas çalışmasının ardından taktik maçla sona erdi.

3 OYUNCU DÜZ KOŞU YAPTI

Kırmızı beyazlılarda sakatlığı bulunan Serdar Gürler, Hakan Özmert ve Eren Albayrak takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Fraport TAV Antalyaspor'da akşam saatlerinde yapılan çalışmayı başkan Ali Şafak Öztürk ile yöneticiler Berkay Bahar ve Aytaç Altay da takip etti.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2020-10-30 10:18:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.