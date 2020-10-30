5 Rus arkadaş, bisikletle Antalya turu yapıyor



Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTLAY'ya tatile gelen 5 Rus arkadaş, kentin batı bölümüne bisikletleriyle çıktıkları tur kapsamında Kaş ilçesine geldi.

Rusya'nın Ekaterinburg şehrinde yaşayan Karina Moskalev, Michail Fanumol, Aleksey Dolgushin, Elena Nevolina ve Mishail Chusov, 25 Ekim sabahı uçakla Antalya'ya geldi. 5 arkadaş, beraberlerinde getirdikleri bisikletleriyle Antalya'nın batı bölümünde tura çıktı. Rus gençler, 5 günün sonunda Kaş ilçesine ulaştı.

Grubun liderliğini yapan ekonomist Karina Moskalev, ilk kez Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Amatör olarak bisiklet sporu yapan arkadaş grubuyuz. Bisikletle tatil yapmak için araştırma yaptık. Antalya'dan Kaş'a kadar olan parkurun çok güzel olduğunu, tarihin, doğanın ve denizin iç içe olduğunu tespit ettik. Günde 6065 kilometre yol alıyoruz. Nefis bir pankurda, bisiklet sporu yapmak için uygun bir havada yol alıyoruz" diye konuştu.

Phaselis, Olimpos, Limra, Aziz Nikholaos Anıt Müzesi, Myra Antik Kenti ve Andriake Antik Kenti'ni gezdiklerini aktaran Moskalev, "Kekova'ya bisikletle gittik. 5 günde 320 kilometre yol yaptık. Bir gün Kaş'ta kalarak, daha hızlı tempoda bisikletle Antalya'ya döneceğiz. Gelişte uğrayamadığımız yerlere uğrayacağız" dedi.

Geceleri çadırda kaldıklarını söyleyen Karina Moskalev, "Türkiye çok güzel ve güvenli bir ülke. Yolculuğumuzda hiçbir sorun yaşamadık. Doğanın, tarihin içinde ve denizin kıyısında yolculuk yapmak çok harika. Türk insanı güler yüzlü ve yardımsever. Her yer tarih dolu. Çok güzel bir tatil ve spor yapıyoruz. Gelecek yıl sorun olmazsa yine geleceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2020-10-30 10:18:42



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