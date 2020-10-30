Dokuma’da zeytin hasadı

Bir dönem Antalya’nın ‘beyaz altını’ pamuktan tekstil üreten Dokuma Fabrikası yerleşkesi, günümüzde zeytin bahçesiyle üretimini sürdürüyor. Kesilip, yok olmaktan kurtarılıp Dokuma’ya nakledilen zeytin ağaçları ile bin yılık 2 anıt zeytin ağacının mahsullerinden sabun ve yağ üretiliyor.

Antalya’nın bereketli topraklarında ilk güz yağmuru sonrası başlayan zeytin hasadı heyecanı, Kepez ilçesinin yeşil alanlarında da yaşanıyor. Kepez Belediyesi, çeşitli sebeplerle kesilip yok olacak ilçenin değişik noktalarındaki yüzlerce zeytin ağacını, köklerinden sökerek, yeşil alanlarına, meydanlarına ve caddelerine dikmişti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün uzun soluklu çabaları sonucunda yok olmaktan kurtarılıp, şehrin hizmetine sunulan Dokuma Fabrikası Yerleşkesi’nde oluşturulan 250 bin m2 kent parkına da, yüzlerce zeytin ağacı nakledildi.

Çevreci bir anlayışla korunmaya alınan Dokuma yerleşkesinde, nakledilen ağaçlar ile Manisa Akhisar’dan getirilen yaklaşık bin yılık 2 anıt zeytin ağacından oluşan bir zeytin bahçesi kuruldu.

Dokuma’dan 2 bin ton zeytin

Başlattığı yeşil seferberliği kapsamında narenciye bahçeleri de kuran Kepez Belediyesi, kentin akciğeri Dokuma Park’taki zeytinlikte ve diğer yeşil alanlarda bulunan ağaçlardan zeytin hasadına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, DokumaPark’ın zeytin bahçelerinden 2. hasadı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl 3 ton mahsul alınan Dokuma Park’ta, bu yıl rekoltenin düşmesinden dolayı 2 ton zeytin toplandı. Müdürlük çalışanlarının topladığı zeytinlerden, ‘Antalya Dokuma’ ismiyle hediye amaçlı sabun ve yağ üretiliyor.

Dokuma tarım müzesi gibi

Müzeleriyle, bilim merkeziyle, sanat tesisleriyle yeşil alanlarıyla, Antalya’nın kültürel objeleriyle kentin kültür ve sosyal yaşam merkezi haline gelen Dokuma Park, zeytin ve portakal bahçeleriyle de adeta tarım müzesi işlevi görüyor.

Botanik parkın da yapıldığı kent merkezinin en büyük yeşil alanında ziyaretçiler, zeytin ve portakal hasadının nasıl yapıldığını yakından görebilme imkânı buluyor.

Dokuma yerleşkesinde zeytin üretimi, fabrikanın geçmişini de canlandırıyor.

Antalya’nın beyaz altını pamuğu, 1960’dan itibaren ipliğe dönüştüren ve 42 yıllık bir serüvenin ardından 2003’te şalteri kapatılan Dokuma Fabrikası, zeytin bahçesinin hasadıyla üretmeye devam ediyor.

Odun olacak ağaçlar yeniden toprakla buluşturuluyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, yaptığı açıklamada şehrin değişik noktalarında çeşitli sebeplerle kesilecek olan yüzlerce zeytin ağacını, ilçe genelindeki yeşil alanlara naklederek, yok olmaktan kurtardıklarını söyledi.

Yeşil seferberliği kapsamında Dokuma Park’la birlikte yeşil alanlara, caddelere, meydanlara zeytin ağacı ve narenciye diktiklerini anımsatan Başkan Tütüncü, çeşitli nedenlerle kesilecek olan zeytin ve narenciye ağaçlarını, ilçenin yeşil alanlarında toprakla buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

Dokuma’da zeytinyağı üretimi var

Kepez ilçesinin tarihinde ve bugününde zeytin ağacının önemli bir yeri olduğuna işaret eden Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “ Varsak ormanlarında gün yüzüne çıkardığımız ve arkeopark olarak kent kültürüne kazandırdığımız 2 bin 200 yıllık Lyrboton Kome, Perge Antik Kenti’ne bağlı büyük bir zeytinyağı üretim şehriydi. Günümüzde, ilçemizin kırsal kesimlerinde zeytin üretimi devam ediyor. Belediye olarak açtığımız yollarda, konut yapılacak alanlarda kalan zeytin ağaçlarını da, yeşil alanlarımıza taşıyarak, yok olmalarını engelliyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar yüzlerce zeytin ağacını yeşil alanlarımıza, caddelerimize ve meydanlarımıza diktik ve dikmeye de devam edeceğiz. Dokuma Park’ta da, kurtardığımız ağaçlardan ve 1000 yaşında iki tane anıt ağacından oluşan bir zeytin bahçesi kurduk. Dokuma’yı, Antalya’nın yeni bir zeytinliği yaptık. Bu zeytinlik de her yıl hasat yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 3 ton hasat yaptığımız Dokuma Zeytinliği’nden bu yıl, rekoltenin düşmesinden dolayı 2 ton mahsul topladık. Bu mahsulden zeytinyağı sabunu ve zeytinyağı üreteceğiz. Bu ürünleri de güzel bir kağıt kutunun içerisinde gelen konuklarımıza hediye ediyoruz.”

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