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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Trio Patara" ile tarihe yolculuk

İHA

"Trio Patara" ile tarihe yolculuk

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 03 Kasım akşamı Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde “Trio Patara” konserini gerçekleştirecek.
2020 yılının “Patara Yılı” ilan edilmesinin ardından Patara Antik Kenti’nde verilen “Trio Patara” konseri 3 Kasım Salı saat: 20.00’de Antalya Devlet Opera ve Balesi sahnesinde sanatseverler ile buluşacak.
Soprano Nurdan Küçükekmekçi, Flüt Sanatçısı Lelya Bayramoğulları ve Arp Sanatçısı Aslıhan Güngör’ün sahne alacağı konserde dinleyenler tarihi bir yolculuğa çıkacak. Mitolojide tanrıların ve meleklerin çalgıları olarak geçen, Antik Yunan ve Roma’da cenaze, düğün, hasat, dini ritüeller ve danslara eşlik eden, askerlerin savaşa onların ritmiyle gittiği ‘flüt’ ve ‘arp’ ile lirik şiirlere hayat veren ‘ses’ (şan) Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde o dönemin ruhunu günümüze taşıyacak.
Fiyatları 20 ile 35 TL arasında olan konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebileceği bildirildi.
Konser Programı: F. Devienne Romance d’Estelle 1, F. Devienne Romance d’Estelle 5, G. Faure Pavane,Y. Tura Sevmek nedir? F. Devienne Romance d’Estelle 17, P. İ. Çaykovski Lensky arya (flütarp için), E. Grieg Solvej song, V. Lobos Melodia Sentimental, T. Taviş Patara süitinden 2. Bölüm / Zeytin dikelim, Ö. Usta Patara

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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