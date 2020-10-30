Türkiye Rafting Şampiyonasına Manavgat damgası

Hakkari’de düzenlenen “Türkiye Rafting Şampiyonası” 2. ayak müsabakalarına Manavgat Gençlik ve Spor Kulübü damgasını vurdu. Manavgat Spor Kulübü sporcuları 25 kulüpten 450 sporcunun katıldığı yarışlarda 2 birincilik, 1 üçüncülük, 1 dördüncülük elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Hakkari Valiliğinin desteği ile Türkiye Rafting Federasyonunca Hakkari’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 4 gün süren Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak müsabakalarında 12 ilden 25 kulüpten 450 sporcu kıyasıya yarıştı.

Zap Vadisi’nde gerçekleştirilen şampiyonada Manavgat Gençlik ve Spor Kulübü Açık Yaş Erkek kategorisinde, Manavgat Gençlik ve Spor Kulübü B takımı Karma (mix) kategoride birinciliği elde ederken Manavgat Gençlik ve Spor Kulübü U19 kategorisinde 3., Açık Yaş Kadınlarda ise 4. Oldu.

Şampiyonada Açık Yaş Kadın kategorisinde Tunceli Gençlik Spor Kulübü, U19 Erkekler kategorisinde ise Van Çatak Belediyesi Spor Kulübü, U19 Kadınlar kategorisinde de Tunceli Yurdum Spor Kulübü birincilik elde etti.

Manavgat Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının büyük bir başarıya imza attıklarını belirten Manavgat Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya “Uzun bir aradan sonra rafting sporunda mücadele eden Manavgatlı sporcular büyük bir başarıya imza attı. Sporcularımızı kutluyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Karakaya ayrıca sporculara önderlik eden ve sponsorluğunu üstelenen Tornado Rafting sahibi Bekir Ünal’a teşekkür etti.

Tornado Rafting sahibi Bekir Ünal ise, şampiyonada sporcularının yüzde 100 ekipmanlarla mücadele ettiklerini belirterek “tüm sporcularımızı canı gönülden kutluyorum” dedi.

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