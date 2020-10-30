Deniz altında Türk bayrağı açarak Cumhuriyeti kutladılar



Ahmet ACAR/DEMRE(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Demre ilçesinde avukat İlhan Nuri Ertaş, üç arkadaşıyla beraber Muğla'nın dünyaca ünlü körfezi Gökova'da dalış yapıp, su altında Türk bayrağı açarak Cumhuriyetin 97'nci yılını kutladı.

Avukat İlhan Nuri Ertaş ile arkadaşları Haluk Erbel, Feyzi Uğur ve Deniz Yılmazer, Cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü dolayısıyla saygı dalışı gerçekleştirdi. Sualtı Fotoğraf ve Filmciler Derneği üyesi olan dört arkadaş, Muğla'nın Gökova Körfezi'nde gerçekleştirdikleri dalış sırasında, deniz altında Türk bayrağı açtı.

İlhan Nuri Ertaş, farklı mesleklerden 20 kişilik arkadaş grubu olduklarını belirterek, "Bugünümüzü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne borçluyuz. Hepimiz onun kurduğu eğitim sistemiyle bugünlere geldik. Cumhuriyete bağlılığımızı göstermek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimize anmak, saygımızı, sevgimizi göstermek için saygı dalışını gerçekleştirdik. Ruhları şadolsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2020-10-30 13:35:33



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