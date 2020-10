Başkan Uysal, gezginlerle buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 3 günlük bir programla tarihi Kaleiçi’nden Köprülü Kanyon ve Side Antik Kenti’ne Antalya’yı gezen Roamersclup üyeleriyle, Erdal İnönü Kent Parkı’nda bir araya geldi.

Bireysel seyahatlerini, grup olarak düzenledikleri gezileri sosyal medya üzerinden yazılı ve görsel içerik oluşturarak paylaşan ve aralarında blog ve tatil yazarlarının da bulunduğu Roamersclup gezginleri, Başkan Uysal’la, Erdal İnönü Kent Parkı’nda bir araya geldi.

Başkan Uysal, gezginlerle buluşmasında hem Antalya’yı hem de bu yıl 5’incisini online olarak gerçekleştirilen Kaleiçi Old Town Festivali’ni anlattı. Antalya’nın 650 kilometrelik sahil şeridi, sahil boyunca uzanan Torosları, antik kentleriyle muhteşem bir coğrafya olduğunu söyleyen Başkan Uysal, böyle bir coğrafya içinde Antalya’nın aynı zamanda dünya çapında bir turizm markası olduğunu belirtti.

"Kaleiçi'nin hikayesi dünya ile buluştu"

Ancak kentin sahip olduğu turizm potansiyeli içinde markalaşmasını sağlayan kitle turizminin küçük bir parça olduğunu belirten

Başkan Uysal, “Antalya için ziyaretçilerine çok çeşitli olanaklar sunan, yılın her dönemi misafir ağırlayan ve katma değeri yüksek bir turizm gerekiyor” dedi. Bu noktada özellikle sosyal medya kanallarını aktif kullanan gezginlerin Antalya paylaşımlarının önemli olduğunu belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Covid19 pandemisi nedeniyle bu yıl online yapmak durumunda kaldığımız Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında, farklı bir çalışmayı planlamıştık. Geçtiğimiz mayıs ayıyla birlikte uluslararası bir tanıtım, ona eşlik edecek dijital kampanyayla Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi özelinde bir çalışmayı hayata geçirecektik. Ancak pandemi nedeniyle ertelemek durumunda kaldık. Kaleiçi Old Town Festivali, ısrarımız sonucunda bugün kuvvetli bir uluslararası şehir festivali haline geldi. Geçen yıl 23 ülkeden 48 şehrin katılımıyla festivalimizi gerçekleştirdik. Bu yıl, online gerçekleştirdiğimiz festivalde 8 şehri canlı bağlanarak Kaleiçi’nin hikayesini dünyayla buluşturmaya devam ettik.”

Gezginler, Başkan Uysal’a keyifli sohbet için teşekkür ederken buluşma hep birlikte fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.

