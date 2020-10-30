Antalya Adliye binasında intihar girişimi (1)

ANTALYA (DHA)ANTALYA Adliyesi binasının 5'inci kat balkonuna çıkan kadın, intihar edeceğini söyledi. Polis ve adliye görevlileri alarma geçerken, eyleminden vazgeçirmek için kadını ikna çalışması başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ANTALYA
2020-10-30 14:06:18
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