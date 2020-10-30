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Antalya Adliye binasında intihar girişimi (1)

DHA

Antalya Adliye binasında intihar girişimi (1)


ANTALYA (DHA)ANTALYA Adliyesi binasının 5'inci kat balkonuna çıkan kadın, intihar edeceğini söyledi. Polis ve adliye görevlileri alarma geçerken, eyleminden vazgeçirmek için kadını ikna çalışması başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ANTALYA
2020-10-30 14:06:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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